Tata Werneck responde se tem planos de retornar às novelas

A apresentadora Tata Werneck usou suas redes sociais para interagir com seus seguidores e contou se pretende voltar a atuar

A apresentadora Tata Werneck usou suas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 25, para interagir com seus seguidores. Nos stories do Instagram, a atriz, que recentemente fez sucesso como Anely em Terra e Paixão (2023), foi questionada se tem planos de atuar em outra novela

"Não vai fazer mais novela?", quis saber o internauta. "Por enquanto não. Vou fazer no ano que vem um programa novo com o Edu Sterblitch e vou fazer um filme chamado Denguinho. E tem o Lady Night", respondeu Tatá. Como atriz, Tata estreou em Amor à Vida (2013). E também atuou em I Love Paraisópolis (2015) e Haja Coração (2016) na Globo. No Globoplay, estrelou a série Shippados (2019).

Tata Werneck rebate comentário maldoso sobre festa da filha: 'Escolheu'

A apresentadora Tata Werneck e o ator Rafa Vitticelebraram o aniversário de cinco anos da filha, Clara Maria, com uma festa temática da Família Addams, nesta quarta-feira, 23. O evento, realizado em uma casa de festas no Rio de Janeiro, reuniu amigos e familiares. Porém, ela foi alvo de comentários maldosos.

Em uma publicação da revista Quem sobre o aniversário de Clara Maria, uma internauta criticou o tema da festa, comentando: "Tema estranho para uma festa de uma criança de 5 aninhos". E Tatá Werneck respondeu: "Pois é. Mas foi minha filha que escolheu. E eu já não posto quase ela para não vir gente como você encher meu saco."

Com cenários divertidos como uma mão gigante e uma mesa de doces "assombrada", o evento contou até com um bolo de dois andares nas cores roxo e vinho, decorado no clima sombrio da celebração.

