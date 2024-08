Tata Werneck manda recado para Rebeca Andrade: 'Quero que fique milionária'

Tata Werneck fez questão de mandar um recado para Rebeca Andrade após a ginasta brasileira ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris

Nesta segunda-feira, 5, Rebeca Andrade fez a alegria dos brasileros ao ganhar a medalha de ouro no solo nos Jogos Olímpicos de Paris. Tata Werneck fez questão de mandar um recado para a ginasta brasileira.

Em sua conta no Instagram, a humorista compartilhou uma foto em que Rebeca aparece sorridente com a bandeira do Brasil. Na legenda, Tata comentou sobre o orgulho que os brasileiros sentem de Rebeca.

"Imagine se as ginastas do país tivessem o mesmo incentivo de outros países e também de alguns esportes? Só Rebeca Andrade e sua família sabem o nível de renúncias feitas, e o esforço físico e psicológico para que uma atleta chegue a uma Olimpíada. Seus treinadores que precisam lidar com sonhos imensos, mas sabem a pressão que uma atleta que opta por esse rumo sofre, devem ser valorizados também. As meninas, que viram família, e que vão dando as mãos e abrindo juntas essas portas com duplo carpado twitter cravado. Te ver brilhar nos orgulha. E você ganhou o ouro! Tem nosso amor e respeito! Mas quero que ganhe muito dinheiro também! Que fique milionária que nem os jogadores de futebol. Que tenha condições financeiras de mudar gerações e gerações de sua família, como acontece no futebol. Rebeca, foque no seu sonho. Grandes empresas: Foquem na Rebeca e nessas meninas também! Te amamos", escreveu a famosa.

Medalha de ouro

Mais uma vitória do Brasil! A ginasta Rebeca Andrade segue fazendo história nas Olimpíadas de Paris 2024 e garantiu mais uma medalha para o Brasil. Nesta segunda-feira, 05, ela se despediu das Olimpíadas de Paris com uma medalha de ouro no solo.

Poucas horas após ficar em quarto na final de trave, a brasileira realizou uma apresentação sólida, embalada por uma mistura das músicas “End of Time”, de Beyoncé, e “Movimento da Sanfoninha”, de Anitta, e conquistou uma nota de 14.166.

Simone Biles, favorita ao ouro na disputa, ficou em segundo lugar com 14.133. A também estadunidense Jordan Chiles fechou o pódio com 13.766.

Com isso, Rebeca Andrade se isolou como maior medalhista olímpica da história do Brasil, com seis pódios. Ela superou Robert Scheidt e Torben Grael, ambos com cinco.