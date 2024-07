Tatá Werneck causa ao exibir seu tio gato nas redes sociais: “Tá solteiro?”

Tatá Werneck causa alvoroço entre os seguidores ao mostrar seu tio bonitão que namora o irmão do cantor MC Cabelinho; conheça!

Nesta sexta-feira, 19, Tatá Werneck causou alvoroço entre seus seguidores ao mostrar seu tio bonitão, o chef de cozinha Yan Brito, que namora com Marcus Vinícius, irmão do cantor MC Cabelinho. Em suas redes sociais, a humorista compartilhou que recebeu uma visita do tio e que ele assumiu a cozinha de sua casa ao lado de seu marido, Rafa Vitti.

Através de seu perfil no Instagram, Tatá publicou um vídeo brincando com o fato de ter dois gatos em sua casa, o marido e o tio. A humorista ainda aproveitou para dar um close no rosto de Yan, que estava cuidando da preparação dos pães para a refeição da família: “Dois gatos cozinhando para eles mesmos porque hoje eu gravo”, ela legendou.

Nos comentários, os seguidores se derreteram pelo cozinheiro e encheram a humorista com perguntas sobre sua família: “Seu tio? Verdade mesmo?”, uma fã perguntou. “Deixa eu ser sua tia, mulher”, pediu mais uma. “Que tio, hein”, exaltou uma terceira. “Gente, seu tio tá solteiro?”, um seguidor pediu o status de relacionamento do chef.

Acontece que Yan já está muito bem comprometido! Recentemente, o cozinheiro, que costuma ser bastante reservado sobre sua vida pessoal, surpreendeu seus seguidores nas redes sociais no final do ano passado ao assumir publicamente seu relacionamento com o modelo Marcus Vinícius, que é irmão do ator e cantor de funk MC Cabelinho.

Em sua conta, ele publicou uma sequência de fotos de um banho de cachoeira, incluindo um beijo apaixonado com Marcus Vinícius. Vale lembrar que Yan é fruto de um segundo casamento do avô de Tatá Werneck. Ele é formado pela Le Cordon Bleu e trabalha como chef em um restaurante italiano com unidades no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Tio de Tatá Werneck já apareceu na televisão:

Em entrevista à Glamour, o tio de Tatá Werneck, Yan Brito comentou que ainda se interessa pelo meio das artes e relembrou um pouco o contato que teve na infância. Aliás, antes de se tornar chef de cozinha, o jovem fez algumas pontinhas em novelas bastante conhecidas: "Me identifico com o lado artístico em geral”, contou.

"Quando pequeno, fiz alguns trabalhos na televisão como ator mirim. Mas nada demais. Estive na novela Anjo Mau como o bebê, filho da Glória Pires, e algumas participações em programas do Renato Aragão", disse o tio de Tatá, que agora mantém a discrição e usa seu perfil nas redes sociais para dividir seu dia a dia na cozinha.