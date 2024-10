Tá rolando? Gil do Vigor troca declarações com estudante de odontologia: ‘Meu sol’

É namoro? Gil do Vigor surpreende ao trocar declarações com estudante de odontologia e 'muso fitness'; conheça o suposto namorado do ex-BBB

Ao que tudo indica, Gil do Vigor está amando! Na última quarta-feira, 30, o economista surpreendeu ao celebrar o início de uma "linda história" e trocar declarações românticas com o estudante de odontologia Heitor Aguiar. Através das redes sociais, eles compartilharam fotos juntos e levantaram suspeitas sobre um possível namoro.

Discreto sobre sua vida amorosa, Gil ainda não confirmou o relacionamento em sua conta no Instagram. No entanto, o ex-participante do Big Brother Brasil ganhou uma declaração pública de Heitor: “Que seja o início de uma linda história”, o estudante escreveu ao legendar uma publicação em que aparece posando coladinho com o economista vigoroso.

Nos comentários, Gilberto deixou um recado carinhoso para Heitor: “Você é meu sol”, ele escreveu e acrescentou muitos emojis de coração. Aliás, essa não é a primeira mensagem que o economista deixa nas redes sociais do estudante. Em outras postagens do futuro dentista, é possível encontrar algumas declarações apaixonadas do ex-BBB.

Gil do Vigor troca declarações com Heitor Aguiar - Reprodução/Instagram

“Meu amor lindo”, Gil comentou em um clique de Heitor, que respondeu com outra declaração: “Meu lindo”. É bom lembrar que além de ser estudante de odontologia, o jovem goiano, que atualmente mora em Uberlândia, Minas Gerais, também é considerado ‘muso’ fitness, e acumula cliques exibindo os músculos após seus treinos.

““Se não postar não cresce” Verdade ou mito? Porque eu posto foto já tem mais de ano e não cresci até hoje”, Heitor mostrou que é bem-humorado ao dividir um registro sem camisa em seu perfil. Além disso, o estudante também costuma publicar cliques de suas viagens e momentos especiais com sua família em suas redes sociais.

Vale lembrar que Gil do Vigor costuma ser bastante discreto sobre sua vida amorosa. Durante seu confinamento na casa mais vigiada do Brasil, o vigoroso entregou que já noivou com duas mulheres diferentes em sua trajetória como missionário da igreja, antes de assumir sua sexualidade. Fora do reality show, ele não assumiu novos namoros.

