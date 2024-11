Suposto affair de Hugh Jackman teria sido motivo de separação, diz revista

Revista americana diz que affair de Hugh Jackman com colega de elenco teria sido o motivo do divórcio de casamento de 27 anos do astro

Um affair do ator Hugh Jackman com a atriz Sutton Foster, nos bastidores do musical ‘The Music Man’, foi o motivo para o término do casamento de 27 anos do intérprete do herói Wolverine com a atriz australiana Deborra-Lee Furness. A alegação em torno da causa do divórcio segundo uma fonte da revista norte-americana US Weekly.

O contato da US Weekly reforçou os boatos recentes de que Jackman e Foster estão namorando. No entanto, segundo a publicação, o romance teve início quando os dois artistas ainda estavam casados com seus respectivos ex-parceiros. O ator anunciou seu divórcio de Furness em setembro de 2023 e a atriz entrou com o processo de divórcio de seu ex-marido no último mês de outubro.

“O relacionamento da Sutton e do Hugh foi a razão pela qual ele e a Deb se divorciaram. Muitas pessoas na Broadway sabiam, e mantivemos isso em segredo porque ambos são pessoas muito legais e ótimas. Todos respeitavam a privacidade deles. Mas houve um affair quando eles ainda estavam casados com seus ex”, disse a fonte.

O mesmo contato confirmou o novo namoro do astro da Marvel: “Eles estão realmente felizes agora”.

Jackman e Foster trabalharam juntos em ‘The Music Man’, na Broadway, entre fevereiro de 2022 e janeiro de 2023. Jackman tem dois filhos de seu casamento com Deborra-Lee Furness e Sutton Foster tem um filho de seu casamento com o roteirista Ted Griffin.

Hugh Jackman aproveita o domingo em hotel no Rio de Janeiro

Recentemente o astro fez uma passagem no Brasil para divulgar, o longa 'Deadpool & Wolverine', da Marvel. Jackman, inclusive, não escondeu o encanto com o Brasil durante sua passagem pelo Rio. Antes de retornar para casa, o ator abriu o álbum de fotos na 'Cidade Maravilhosa' e destacou o quanto achou o local bonito.

"Não tenho palavras para expressar o quanto eu amo essas pessoas. Nada menos que em um dos locais mais bonitos de toda a Terra. Obrigado, Rio", agradeceu o astro.