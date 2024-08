Suposta filha de Neymar Jr manda mensagem de 'Dia dos Pais' ao jogador

Nos últimos dias, a modelo húngara Gabriella Gáspár alegou que sua filha de 10 anos é fruto de um relacionamento breve com Neymar Jr

Em meio a processo judicial que corre em segredo de Justiça sobre a paternidade de Neymar Jr., a filha da modelo Gabriella Gáspar, apontada como uma das herdeiras do craque, surgiu nas redes sociais se arriscando no português para enviar uma mensagem de Dia dos Pais para o atleta, que passou a data com os filhos Davi Lucca e Mavie.

"Feliz Dia dos 'Pai'", disse a menina em vídeo, enquanto jogava um beijinho para a câmera. A suposta herdeira do atleta se chama Jázmin Zoé e tem 10 anos. No vídeo, publicado pela mãe, a modelo contou aos seguidores como estão as expectativas da família para comprovar o vínculo entre Jázmin e Neymar.

"Minha princesa está desejando um 'feliz Dia dos Pais'. Ela esta aprendendo a falar português e sempre pensa no pai, apesar da distância a a demora de tudo", disse a mãe da menina.

Segundo a mãe de Jázmin, ela e o atleta teriam se envolvido no ano de 2013. Sendo assim, se comprovada a paternidade, a menina será a segunda herdeira mais velha do jogador, que ainda tem o primogênito, Davi Lucca, de 12 anos, Mavie, de 10 meses, e Helena, que nasceu no mês passado.

A suposta 4° filha do Neymar desejando "Feliz dia dos pais". O Davi: "Acaba, pelo amor de Deus!" 🗣️ pic.twitter.com/2iz7f08YKT — Circo da Mídia (@circodamidia) August 12, 2024

Assessoria do atleta se pronuncia sobre o assunto

Sem entrar em detalhes, a equipe de comunicação do craque se pronunciou sobre o assunto, afirmando que, de fato, existe um processo de paternidade sigiloso entre a húngara e o jogardor: "O processo de investigação de paternidade corre em segredo de justiça e há impedimento para prestar quaisquer informações", pontuou em comunicado ao jornal O Globo.

A modelo teria solicitado um exame de DNA, além de uma pensão de R$ 160 mil, que em euros seria algo em torno de 30 mil, na cotação atual. O pedido de Gabriela foi feito sobre a alegação de que tem dificuldades de criar Jázmin.