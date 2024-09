Sula Miranda detalha assalto em SP e lamenta: 'Falta de segurança'

A cantora Sula Miranda comentou sobre o grande susto que passou ao ser assaltada por um homem de bicicleta nas ruas de SP

A cantora Sula Miranda passou por um grande susto na tarde de segunda-feira, 2, em uma rua da Zona Sul de São Paulo. Na ocasião, a irmã de Gretchen estava em pé na calçada esperando o início de uma gravação quando um homem de bicicleta puxou o celular de suas mãos.

Em imagens da câmera de segurança que circulam na internet, é possível perceber que Sula não teve tempo de reagir, uma vez que a ação aconteceu rapidamente. Agora, em entrevista no programa 'Encontro com Patrícia Poeta', a famosa falou um pouco sobre o triste ocorrido.

"Hoje, infelizmente, eu posso dizer que eu sou mais uma vítima da falta de segurança na cidade de São Paulo. A gente trabalhando, com outros colegas de trabalho, na porta de uma emissora de TV. Mas, infelizmente, nem trabalhar mais a gente está conseguindo direito", declarou Sula Miranda nesta terça-feira, 3.

Ao longo de seu relato na atração matinal da TV Globo, a cantora lamentou a grande onda de violência no país. "Muito triste a gente ver uma cidade como São Paulo, que [acontece isso] todos os dias, não sou a única, não sou a primeira. E a gente tem que conviver com isso, com essa insegurança. É um incômodo muito grande, porque trabalhos com o celular", disse ela.

Por fim, Sula Miranda ainda comentou sobre o homem que a assaltou não ter se importado de aparecer em alguma câmera. "A gente tem imagens dessa pessoa audaciosa, desse rapaz, que não tem pudor nenhum de andar até com a cara limpa, sem medo de ser fotografado ou filmado", lamentou.

Sula Miranda disse acreditar que não terá o celular recuperado, mas afirmou que torce para que as autoridades responsáveis possam investigar o caso. "Quem sabe, se realmente as autoridades trabalharem de uma forma mais eficaz, se vão realmente conseguir [pegá-lo]. Pelo menos punir a pessoa que anda fazendo isso, para que não faça com outras pessoas", concluiu a cantora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Let’s Gossip (@letsgossip)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sula Miranda (@sulamiranda_oficial)

O desabafo de Sula Miranda

Na tarde de segunda-feira, 2, em participação no programa Tá Na Hora, do SBT, Sula Miranda desabafou sobre o assalto. Ela contou que o celular roubado era o seu aparelho de trabalho e não tinha informações pessoais dela. Porém, ela tinha um banco cadastrado no aparelho e o bandido conseguiu fazer um saque.

"A gente fica muito chateada… É meu celular de trabalho, não é o celular pessoal. Minha vida foi preservada, todo mundo que estava ali foi preservado. A minha maior preocupação agora é que não sei o que tenho pra fazer amanhã porque está tudo na agenda. Já fiz o Boletim de Ocorrência, já liguei para o 190. Uma série de providências para tomar em um curto espaço de tempo", afirmou ela, na ocasião.

Então, ela contou que o rosto do criminoso foi registrado por outra pessoa que estava no mesmo lugar. "Graças a Deus estou em paz. Peço que Deus abençoe esse rapaz. Agora o rosto dele está estampado para o Brasil inteiro, que pena para essa mãe", finalizou.