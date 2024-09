Sula Miranda é vítima de roubo por gangue da bicicleta em SP: ‘Chateada'

Sula Miranda desabafa após o susto de perder seu celular para a gangue da bicicleta nas ruas de São Paulo: ‘Já fiz o B.O.’

A cantora Sula Miranda levou um grande susto na manhã desta segunda-feira, 2, ao ser vítima da gangue da bicicleta em São Paulo. Ela teve seu celular roubado de suas mãos enquanto estava em uma rua na zona sul da capital paulista.

Em participação no programa Tá Na Hora, do SBT, a artista desabafou sobre o ocorrido. Ela contou que o celular roubado era o seu aparelho de trabalho e não tinha informações pessoais dela. Porém, ela tinha um banco cadastrado no aparelho e o bandido conseguiu fazer um saque.

O roubo aconteceu enquanto Sula estava em pé na calçada para esperar o início de uma gravação para o programa da apresentadora Claudete Troiano. Então, um homem de bicicleta passou correndo e puxou o celular das mãos dela, que não teve reação.

"A gente fica muito chateada.. É meu celular de trabalho, não é o celular pessoal. Minha vida foi preservada, todo mundo que estava ali foi preservado. A minha maior preocupação agora é que não sei o que tenho pra fazer amanhã porque está tudo na agenda. Já fiz o Boletim de Ocorrência, já liguei para o 190. Uma série de providências para tomar em um curto espaço de tempo”, afirmou ela.

Então, ela contou que o rosto do criminoso foi registrado por outra pessoa que estava no mesmo lugar. "Graças a Deus estou em paz. Peço que Deus abençoe esse rapaz. Agora o rosto dele está estampado para o Brasil inteiro, que pena para essa mãe”, afirmou.

Sula Miranda e sua irmã, Gretchen

A cantora Sula Miranda encantou os fãs ao mostrar uma foto rara com sua mãe e suas irmãs. Porém, um detalhe chamou a atenção: os internautas não sabia que ela é irmã da cantora Gretchen! Com isso, a foto repercutiu na web por causa da surpresa dos fãs com o parentesco delas.

Na foto, Sula posou ao lado da mãe, Maria José, e das irmãs Gretchen e Yara - elas também têm mais uma irmã, Deusi, que não apareceu na foto. “Encontro de milhões. Família de milhões”, disse a estrela da música.

Então, os internautas reagiram com a surpresa pelo parentesco delas, que são irmãs. “O que a Gretchen está fazendo aí? É parente?”, perguntou um fã. “Gente, o que a Gretchen é da Sula?”, perguntou outro. “Pronto. Não sabia que Sula e Gretchen são irmãs”, comentou mais um. “Só eu não sabia que Sula e Gretchen são irmãs”, desabafou outro.