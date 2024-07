Sthefany Brito revela medo com o nascimento do segundo filho

Sthefany Brito está à espera do seu segundo filho. Em conversa com seus seguidores na web, a atriz revelou um medo que tem com o nascimento do bebê

Em suas redes sociais, Sthefany Brito sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Casada com Igor Raschkovsky, a atris é mãe de Antônio Enrico, de três anos, e está grávida de seu segundo filho, que se chamará Vicenzo.

A famosa abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram Stories e uma seguidora questionou se Sthefany tem medo de não conseguir amar o segundo filho como ela ama o primeiro. "Nunca tive, sabia? Do momento que eu descobri a gravidez, meu coração já foi tomado por uma onda de amor", respondeu ela.

No entanto, Sthefany revelou que tem medo de não conseguir dividir a atenção. "Eu tenho medo mesmo é de não conseguir me dividir e dar a mesma atenção para os dois, isso me dá um pouco de medo, do Enrico se sentir meio de lado. Eu falo todo dia para ele que o irmão está vindo para aumentar o amor da nossa família, que a mamãe sempre vai estar com os dois, que eu amo eles mais do que tudo. Já amo esse gordinho na barriga e quando sair o amor só vai se fortalecer. Mas super entendo a sua pergunta e jamais julgaria alguém que tenha esse medo, até porque acho muito coerente uma vez que você já é tomada por uma enxurrada de amor com o primeiro filho e se pergunta se é possível amar de novo naquele tanto", afirmou.

Sthefany também revelou quantos quilos já engordou na atual gestação. "Até agora, 9kg. Tentando equilibrar a fome nesse final. Na gravidez do Enrico, engordei 13kg e 4kg eram só dele", brincou.

Fofura

Sthefany Brito já está em contagem regressiva para dar as boas-vindas para Vicenzo, seu segundo filho com Igor Raschkovsky. A atriz está com 32 semanas de gravidez.

A famosa foi fazer uma ultrassonografia e se derreteu ao ver o rostinho do bebê pela tela. Já deu para perceber que Vicenzo será bem gorduchinho e bochechudo.

"Não tem jeito melhor de começar o dia do que vendo meu gorducho. Essas bochechas. Aff, que vai ser muito esmagado. Mamãe não tem maturidade não", escreveu Sthefany em seu Instagram Stories. Ela e o marido já são pais de Antônio Enrico, de três anos.