Sthefany Brito realiza desejo do filho após dificuldades: 'Pede muito'

Após nascimento do segundo filho, Sthefany Brito realiza desejo do primogênito; atriz revelou dificuldades por conta da mudança de rotina

A atriz Sthefany Brito conseguiu realizar um pedido do filho mais velho, Enrico, de 4 anos. Nesta quinta-feira, 07, a famosa compartilhou que levou o primogênito para o colégio, atividade que fazia antes do nascimento do caçula, Vicenzo, de quase dois meses.

Por conta da chegada do bebê, a artista comentou que não estava conseguindo levar o garoto mais para o colégio por estar amamentando e estar se adaptando com as novidades. Contente que conseguiu realizar o que tanto Enrico desejava, ela postou o momento em sua rede social.

"Hoje consegui levar o Enrico no colégio (ele sempre pede muito!)", escreveu sobre o garoto estar sentindo falta da atividade que faziam antes.

É bom lembrar que, quando o menino conheceu o irmão, ele acabou tendo uma crise de ciúmes e Sthefany Brito deu detalhes do episódio complicado. "Foi mais um caos, mais uma crise de ciúmes, não queria que minha mãe segurasse o Vicenzo, queria que colocasse ele no berço, aí ele subiu no berço, mas enfim aí depois o Igor conseguiu levar ele um pouco pra rua, pra passear... Foi muita informação", disse um pouco do que aconteceu.

Sthefany Brito encanta ao mostrar o filho em sua grande festa

O filho de Sthefany Brito com o empresário Igor Raschkovsky comemorou seu aniversário de quatro anos com uma grande festa em um buffet. Após alguns dias do evento, a atriz compartilhou cliques do primogênito, Enrico, curtindo seu dia especial.

Vestido com uma macacão de piloto de carro, já que o tema foi de carrinhos de brinquedo, o primogênito surgiu radiante se divertindo na festa. Nos brinquedos e com pinturas, Enrico apareceu feliz com sua comemoração e a mãe usou os registros marcantes para se declarar. Veja as fotos aqui!

