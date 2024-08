Sophie Charlotte se despede de sua personagem de Renascer

Com a novela Renascer chegando em sua reta final, Sophie Charlotte se despediu de sua personagem e já se mostrou ansiosa para as férias

A novela Renascer, exibida pela Rede Globo, está em sua reta final. O último capítulo da trama está previsto para ir ao ar no dia 6 de setembro. A próxima novela das 21h, Mania de Você, tem estreia prevista para o dia 9.

Nesta quarta-feira, 28, Sophie Charlotte, que interpreta Eliana, já se despediu de sua personagem e deu a entender que ficará um tempo sem trabalhar para descansar após meses de trabalho intenso.

Em seu Instagram Stories, a atriz compartilhou uma selfie e aproveitou para se despedir da trama. "Tchau Eliana… Oi férias", escreveu ela na publicação.

Looks combinando

O cantor e ator Xamã esbanjou romantismo ao compartilhar uma nova foto com a atriz Sophie Charlotte. Os dois estão vivendo um romance na vida real depois de se conhecerem nas gravações da novela Renascer, da Globo, na qual interpretaram o casal Damião e Eliana.

Recentemente, ele compartilhou uma selfie ao lado da amada enquanto eles curtiam o dia juntos. Inclusive, eles apareceram com casacos combinando para lidarem com o tempo frio no Rio de Janeiro.

Os rumores sobre o romance entre os dois surgiram há algumas semanas, mas eles decidiram viver o início do relacionamento de forma discreta. Há poucas semanas, eles assumiram a relação ao surgirem aos beijos em uma praia no Rio de Janeiro.

Recentemente, Sophie Charlotte compartilhou nas redes sociais um momento de descontração vivido com o elenco da novela Renascer, da TV Globo. Na postagem, a atriz relembrou um passeio de barco que fizeram na última semana, e encantou os seguidores com fotos dessa experiência em seu perfil oficial no Instagram.

"#TBT de Um dia para ficar na memória ! Jequitibarco de celebração desse trabalho que me trouxe tanta alegria e tantas pessoas incríveis.", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs da novela das 21h celebraram a união e amizade do elenco. "Eu nunca vi um elenco tão unido!", disse uma internauta. "Que lindo de ver toda essa celebração!", comentou outra.