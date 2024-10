Sophie Charlotte e Xamã surgem em clima de romance na praia; veja o flagra

Em mais uma aparição na praia, Sophie Charlotte e Xamã são fotografados juntinhos e paixão do casal chama a atenção; confira as fotos

Os atores Sophie Charlotte e Xamã foram flagrados em mais uma aparição em público na praia. Nesta terça-feira, 01, os dois, que até hoje não confirmaram publicamente o relacionamento, apareceram em clima de romance na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Apesar de não admitirem qual seria a relação deles, que começaram a aparecer juntos nos últimos meses após trabalharem no elenco da novela Renascer, os famosos surgiram trocando beijos e abraços.

Além de sorrirem ao conversarem, os atores ainda se cuidaram ao passarem um protetor no outro. Sophie Charlotte aproveitou o passeio na praia para tomar água de coco e depois da areia, ela foi com Xamã para a orla andar de bicicleta. Na última semana, eles fizeram outra aparição na praia.

É bom lembrar que, até o momento, os dois não se pronunciaram sobre os rumores nem confirmaram o possível relacionamento, mas já fizeram diversas aparições em clima de intimidade e até trocaram beijos em público.

A atriz anunciou o fim de seu casamento com o ator Daniel de Oliveira, em abril deste ano. Segundo informações da colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, o affair teria começado com algumas caronas após as gravações de Renascer, por isso, eles já são vistos deixando o estúdio juntos há algum tempo.

Veja as fotos de Sophie Charlotte e Xamã na praia:

Fotos: Dilson Silva/AgNews

Sophie Charlotte se irrita com pergunta de jornalista: 'Deselegante'

Durante sua passagem pelo festival Rock In Rio, que acontece no Rio de Janeiro, Sophie Charlotte parou para conversar com um jornalista do Fofocalizando, programa do SBT. No entanto, a atriz não gostou muito de uma pergunta feita pelo profissional.

A artista foi questionada sobre o que acha de atores que usam a língua durante os beijos técnicos em novelas. "É tão deselegante essa sua pergunta. Existem várias técnicas, vários atores têm seus métodos, cada projeto é de um jeito, não tem uma pedra fundamental. Não tem que definir esse tipo de coisa, acho que é uma pergunta que reduz muito o trabalho que a gente faz com tanta seriedade e carinho", disse ela.