Sophie Charlotte e Xamã abrem álbum de fotos em clima de romance

Sophie Charlotte e Xamã postaram cliques apaixonados nas redes sociais e esbanjaram um clima de romance ao compartilhar momentos especiais

Ao que parece, Sophie Charlotte e Xamã estão cada dia mais apaixonados. O casal se conheceu nos bastidores da novela Renascer, exibida pela Rede Globo. Os atores deram vida à Eliana e Damião.

Nesta quarta-feira, 2, o cantor compartilhou em sua conta no Instagram uma série de fotos apaixonadas ao lado da amada. Nos cliques, Xamã e Sophie aparecem trocando muitos carinhos, curtindo um dia de praia e o festival Rock In Rio. Além disso, os famosos surgiram em um vídeo se divertindo com um filtro das redes sociais.

"A bela e a fera", escreveu Xamã na publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "O amor venceu", escreveu uma internauta. "Casalzão lindo", elogiou outra. "Lindos demais", comentou uma terceira.

Dia de praia

Os atores Sophie Charlotte e Xamã foram flagrados em mais uma aparição em público na praia. Nesta terça-feira, 1º, os dois, que até hoje não confirmaram publicamente o relacionamento, apareceram em clima de romance na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Apesar de não admitirem qual seria a relação deles, que começaram a aparecer juntos nos últimos meses após trabalharem no elenco da novela Renascer, os famosos surgiram trocando beijos e abraços.

Além de sorrirem ao conversarem, os atores ainda se cuidaram ao passarem um protetor no outro. Sophie Charlotte aproveitou o passeio na praia para tomar água de coco e depois da areia, ela foi com Xamã para a orla andar de bicicleta. Na última semana, eles fizeram outra aparição na praia.

É bom lembrar que, até o momento, os dois não se pronunciaram sobre os rumores nem confirmaram o possível relacionamento, mas já fizeram diversas aparições em clima de intimidade e até trocaram beijos em público.

A atriz anunciou o fim de seu casamento com o ator Daniel de Oliveira, em abril deste ano. Segundo informações da colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, o affair teria começado com algumas caronas após as gravações de Renascer, por isso, eles já são vistos deixando o estúdio juntos há algum tempo.