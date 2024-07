Vanessa Giácomo faz rara aparição com o marido e a filha

Discreta com a vida pessoal, Vanessa Giácomo é flagrada durante passeio com o marido e a filha em noite no shopping

A atriz Vanessa Giácomo aproveitou a noite de terça-feira, 23, para curtir um passeio em família. Discreta com a vida pessoal, ela fez uma rara aparição em público ao lado do marido, o empresário Giuseppe Dioguardi, e a filha, Maria, de 9 anos.

Os três foram fotografados pelos paparazzi enquanto circulavam pelos corredores do shopping após o jantar em família.

Vale lembrar que a atriz também é mãe de Moisés, de 13 anos, e Raul, de 16 anos, frutos do antigo relacionamento com o ator Daniel de Oliveira.

Em breve, Vanessa voltará a ser vista na TV com a reprise da novela Cabocla, da Globo. A trama será reexibida na faixa da Edição Especial, logo após o Jornal Hoje. Na história, ela interpretou a protagonista.

Vanessa Giácomo celebra o aniversário do filho

No fim de maio de 2024, Vanessa Giácomo usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que Moisés, seu filho com o ator Daniel de Oliveira, completou 14 anos de vida, e ela fez questão de comemorar a data na web.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz postou uma foto em que o herdeiro aparece segurando uma vela de aniversário e o parabenizou. "Feliz aniversário, meu filho amado! Que a vida te presenteie com muita felicidade, saúde e sucesso. Que este novo ciclo seja repleto de conquistas e momentos inesquecíveis. Te amo mais do que as palavras podem expressar. Parabéns! Viva Moisés", escreveu. Confira a publicação!