Sophie Charlotte dá show de beleza natural ao ser flagrada na praia

Ao curtir dia na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Sophie Charlotte dá show de beleza ao se refrescar no mar e ser fotografada

A atriz Sophie Charlotte deu um show de beleza ao ser fotografada na praia nesta segunda-feira, 22. Começando a semana renovando as energias, a famosa foi flagrada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, tomando um banho no mar.

Vestindo um modelo básico de roupa de banho, de cor preta, a artista roubou a cena no local ao exibir suas curvas naturais. Alongando-se e mergulhando na água salgada, a musa não passou despercebida ao fazer a aparição.

Muito simpática, Sophie Charlotte sorriu ao perceber que estava tendo seu momento da intimidade registrado pelo fotógrafo. A atriz, que anunciou o fim de seu casamento recentemente, não se incomodou e reagiu de forma positiva.

No ar em Renascer, como a personagem Eliana, a global deu o que falar ao trocar beijos com o colega de trama, Xamã. No fim de abril, ela anunciou o fim da relação com o pai de seu filho Otto, o ator Daniel Oliveira, com quem ficou casada por oito anos.

Veja as fotos de Sophie Charlotte na praia:

Fotos: Fabrício Pioyani/Agnews

Sophie Charlotte e Xamã trocam beijos em evento

O romance entre Sophie Charlotte e Xamã é real! Em meio a rumores de um possível affair, os atores de 'Renascer', da Globo, foram vistos aos beijos na madrugada de sábado, 6, durante um evento no Rio de Janeiro.

Recentemente, a artista, premiada como melhor atriz, chegou acompanhada do cantor no Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), realizado em São Paulo. Na ocasião, além de conversarem bastante na plateia, Xamã comemorou o momento em que Sophie subiu ao palco para receber o troféu.

Vale lembrar que Sophie Charlotte e Xamã são par romântico no remake de 'Renascer'. Os famosos teriam engatado um affair fora das telinhas após o fim do casamento da atriz com o ator Daniel de Oliveira, em abril deste ano. Solteira desde o divórcio, ela nunca assumiu publicamente nenhuma relação; confira os registros do casal!