Sonia Abrão lamenta morte de cachorra: 'Minha amiga e companheira'

Sonia Abrão usou as suas redes sociais para lamentar a morte de Chandon, sua cachorrinha de estimação, que estava com ela há 11 anos

Sonia Abrão usou as redes sociais para lamentar a morte de Chandon, sua cachorrinha de estimação, que estava com ela há 11 anos. Em sua conta no Instagram, a apresentadora compartilhou uma foto em que aparece ao lado do animalzinho.

"Adeus, Chandon, minha amiga e companheira! Só deu tempo de um último carinho hoje! Já era a despedida", escreveu ela na legenda da publicação.

Em outro post, Sonia mostrou que Chandon sempre a acompanhava no caminho para o camarim. "Era assim que a Chandon costumava me acompanhar até o camarim, toda manhã quando eu chegava na TV! E agora sem ela? Foi desse jeito que me senti hoje ao chegar ao trabalho: que corredor imenso, frio, vazio, sem Chandon, nossa cachorra amiga e companheira há 11 anos, que me levava até o camarim! E vai ser assim para sempre", lamentou. Nos comentários, Sonia recebeu as mensagens de carinho dos fãs. "Só quem tem, sabe a dor de perder um pet… Sinto muito por você", escreveu uma internauta.

Foto inédita

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao reaparecer ao lado do ex-marido, o empresário Jorge Damião. A nova foto foi compartilhada por ela no último final de semana, quando os dois se encontraram durante uma visita ao neto, Filippo.

Na imagem, Sonia e Jorge apareceram sorridentes enquanto a comunicadora segurava o bebê. “Dia dos avós: Filippo com vovô Jorge Damião e vovó Sonia! Amor que não se mede”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Sonia e Jorge foram casados entre os anos de 1988 e 2015 e tiveram um único filho, Jorge Fernando Abrão Damião, que nasceu em 1992. Hoje em dia, o filho deles é casado com a jornalista Isabella Morais Garcia, com quem oficializou a união em 2022.