A influenciadora fitness Solange Frazão usou as redes sociais nesta quinta-feira, 14, para comparitlhar uma carta aberta

A influenciadora fitness Solange Frazão usou as redes sociais nesta quinta-feira, 14, para comparitlhar uma carta aberta. Em uma publicação no feed do Instagram, ela se desculpou por suas inseguranças e autossabotagem e publicou duas fotos de si mesma, mostrando como mudou ao longo do tempo.

"Carta para mim: Quero me pedir desculpas… me pedir desculpas por todas as vezes que me culpei quando não era minha culpa. Por todas as vezes que me sabotei por coisas que não estavam no meu alcance, por todas as vezes que duvidei da minha intuição quando eu sabia o que sentia", iniciou ela.

E continuou: "Por todas as vezes que duvidei da minha capacidade ouvindo de alguém que eu não era capaz, por todas as vezes que me submeti a continuar com relações que não estavam me fazendo bem, apenas por achar que estaria tentando, por todas as vezes que me senti menor e impotente quando fui traída, por todas as vezes que me submeti a aceitar situações que não estavam me fazendo bem…".

"Por todas as vezes que não consegui dizer não, por todas as vezes que dei muito da minha compreensão e permiti que abusassem disso. Eu me desculpo! Se desculpe também o quanto antes porque seu coração e sua alma merecem esse carinho de você. Permita-se compreender que as vezes a bondade do seu coração é confundida por pessoas. Tem algo por que você quer se desculpar hoje?", concluiu.

Veja a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Solange Frazão🅰️+ (@solangefrazaooficial)

Solange Frazão impressiona com fotos de antes e depois

Recentemente, Solange surpreendeu ao mostrar um álbum de fotos de antes e depois do seu corpo. Aos 61 anos, ela refletiu sobre a mudança em sua boa forma após se dedicar ao estilo de vida mais saudável. Ela comparou as imagens de quando era mais jovem com as imagens atuais e destacou o resultado dos cuidados com seu bem-estar físico e mental hoje em dia. Veja a publicação!

Leia também: Solange Frazão reforça importância do esporte após mostrar físico aos 61: 'Investimento'