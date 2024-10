Solange Frazão impressiona com fotos de antes e depois

A influenciadora fitness Solange Frazão surpreendeu ao comparar fotos de seu corpo em dois momentos da vida

A influenciadora fitness Solange Frazão surpreendeu ao mostrar um álbum de fotos de antes e depois do seu corpo. Aos 61 anos, ela refletiu sobre a mudança em sua boa forma após se dedicar ao estilo de vida mais saudável. Ela comparou as imagens de quando era mais jovem com as imagens atuais e destacou o resultado dos cuidados com seu bem-estar físico e mental hoje em dia.

"Hoje posso concluir que “ZELAR” pelo corpo, mente e alma inclui atitudes que vão além dos principais pilares da vida. 1. Quando o corpo pedir pausa, escute e descanse. 2. Quando o coração estiver apertado, permita-se liberta-lo. 3. Quando a mente estiver sobrecarregada, dê um tempo só pra vc. 4. Quando faltar ar, respire fundo e encontre seu centro. 5. Quando a alma pedir afeto, não tenha vergonha em buscar acolhimento. 6. Quando não quiser falar, aquieta-se. 7. Quando quiser silêncio, saia do barulho. 8. Quando se perder, te busque de volta rápido. 9. Quando se abandonar, te encontre no mesmo dia. 10. Quando for se deixar pra depois, corra para o início da fila, priorize-se", disse ela.

E completou: "Não somos máquinas. Viver vai além de fazer, cumprir prazos e alcançar metas. Você não precisa correr atrás de nada que custe sua saúde e paz de espírito. Se respeitar é a forma mais sábia de cultivar o amor por si mesmo. Valorize-se. Cuide de vc primeiro, acima de tudo e sem condição. Isso é ZELAR SUA MORADA EM SEU CORPO, SUA ALMA E SEU ESPÍRITO. O resultado será sua rica poupança da longevidade".

Solange Frazão volta a usar maiô de seus 18 anos

A modelo Solange Frazão impressionou seus seguidores ao resgatar um look de seu passado. Recentemente, a famosa, que está com 61 anos, deixou todos de queixo caído ao aparecer usando maiô de quando tinha 18 anos.

Em seu perfil oficial do Instagram, a musa mostrou seu antes e depois ao relembrar seus tempos de miss, mostrando que ainda consegue vestir o modelito, mesmo 43 anos depois. Nostálgica, ela resgatou diversas fotos do passado e falou sobre aquela época, quando ainda era bem jovem. Veja os cliques aqui.

