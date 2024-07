Solange Couto retorna a Globo após estreia no streaming: 'Estava sentindo falta'

Em entrevista à CARAS Brasil, Solange Couto comenta sobre retorno às novelas e celebra reencontro com antigos colegas de trabalho

Depois de um tempo afastada das novelas, Solange Couto anunciou nesta segunda-feira, 22, que está escalada para mais uma produção da TV Globo. Em declaração exclusiva à CARAS Brasil, a artista comentou sobre a felicidade de poder retornar para a emissora que lhe rendeu diversos sucessos.

"Estou muito feliz com o convite da Rede Globo, minha última novela aqui foi “O Tempo Não Para”, tenho me dedicado ao cinema e séries no streaming, mas realmente já estava sentindo falta de fazer uma novela", diz, que desde 2018 não tem feito novelas.

A notícia chega depois de Solange estrear com a série Toda Família Tem, no Prime Vídeo, onde interpreta a chefe de uma família cheia de personalidade. Para a atriz, estar de volta para as novelas da TV Globo representa o reencontro com grandes amigos que fez ao longo de sua carreira.

"Me sinto em casa aqui na Globo, foi a empresa que mais trabalhei. Conheço as pessoas pelos nomes, e não estou falando só dos diretores, autores e produtores não, estou falando dos meus colegas da técnica, as camareiras, equipe completa", afirma.

Solange Couto está escalada para Garota do Momento, próxima novela das 18h da Globo. Ela será a mãe de Duda Santos, protagonista da trama escrita por Alessandra Poggi. Ambientada nos anos 50, o projeto pretende abordar o mundo da publicidade e como os jovens se portavam em meio às mudanças sociais do século passado.

ENCANTOU AO SE DECLARAR PARA FILHO

A atriz Solange Couto está aproveitando momentos especiais com seu filho mais novo, Benjamin, de 12 anos, durante uma viagem a Bariloche, na Argentina. A artista compartilhou com seus seguidores no Instagram algumas fotos da experiência neste domingo, 30, incluindo uma imagem em que aparece sorridente ao lado do herdeiro, com a neve ao fundo.

"Realizada! Como é bom realizar sonhos, como é bom especial poder viver esses momentos lindos e bem acompanhada, com meu filho caçula. Era um sonho o Benjamin ver a neve, era meu sonho poder realizar isso. Sou grata, obrigada Deus!", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os internautas comemoraram o momento. "Parabéns! Solange é a coisa mas Boa e abençoada por Deus fazer a vontade do nosso filho", disse uma. "É muito bom ter condição de realizar os sonhos dos nossos", escreveu outra. "Momento mais que especial", comentou uma terceira. Vale lembrar que Benjamin é fruto do antigo relacionamento de Solange com o produtor de teatro Jamerson Andrade.