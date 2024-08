Sofia Vergara relembra assassinato de irmão por cartel: “Destruiu minha família”

Rafael Vergara tinha 27 anos em 1998 quando foi assassinado nas ruas de Bogotá; A atriz relembrou tragédia em entrevista recente

Sofia Vergara emocionou seus fãs ao lembrar do assassinato de seu irmão mais velho, Rafael, aos 27 anos, em 1998. A atriz, que interpreta a rainha colombiana Griselda Blanco na minissérie da Netflix, mostrou que infelizmente sua conexão com o cartel vai além das telinhas.

A musa foi capa da revista Variety e, em entrevista, ela relatou sua própria negociação com o Cartel, que incluiu seu irmão sendo sequestrado e assassinado nos anos 90. A atriz de 52 anos também expressou as consequências que sua família ainda sente 25 anos depois.

“Isso destruiu minha família”, ela admitiu. “Isso destruiu minha mãe. Isso mudou nossas vidas completamente. Não sabíamos o que estava acontecendo, por que ele tinha sido morto”, revelou.

A atriz, que já estava morando com o filho, Manolo, em Miami na época, fez da mudança da mãe, a irmã e o irmão mais novo para morar com ela: “Foi difícil, porque eu tinha que assumir a responsabilidade por toda a minha família”, ela lembrou. No entanto, o pai deles, Julio Sr., escolheu permanecer na Colômbia até sua morte em 2009.

Ao assumir o papel de “Madrinha da Cocaína”, a estrela revelou que estava nervosa e até teve que tomar medicações só para conseguir dormir: “Nancy me disse: 'Você está matando, gritando, chorando — tudo — durante o dia. Você vai para casa e seu corpo não sabe que você não estava fazendo essas coisas de verdade, sentindo essas coisas.' Então eu tive que começar a tomar um pouco de Xanax à noite para me acalmar. Eu não estava preparada para isso. Eu não sabia. É por isso que os atores enlouquecem! Como eles fazem isso por anos?”.

Apesar do que aconteceu com seu irmão, Vergara admitiu que viu algumas semelhanças em si mesma com sua personagem, pois se viu como mãe solteira mais uma vez. “Eu tive que me controlar, tipo, 'Sofia, essa mulher acabou de matar centenas de pessoas e crianças.' Era muito difícil não romantizá-la ou fazer parecer que ela era a heroína”.

