Virginia Fonseca revela quanto faturou em apenas um mês com sua empresa

É milionária que fala?! Virginia Fonseca choca ao revelar o valor do faturamento de sua empresa: ‘É muito louco'

A influenciadora digital Virginia Fonseca não trabalha apenas com redes sociais. A musa também é empresária e chocou ao revelar qual foi o seu faturamento apenas no mês de julho de 2024. Ela é dona de uma empresa de cosméticos e chocou ao revelar o valor milionário que conquistou com as vendas.

Virginia contou que sua empresa faturou mais de R$ 58 milhões em apenas um mês. Com isso, ela contou que o valor ultrapassou a meta deles, que era de R$ 50 milhões.

"16/09/2021 o dia que a gente inaugurou nosso sonho! E hoje, finalizamos o MÊS de JULHO com um faturamento de 58 MILHÕES. É muito louco parar pra pensar que éramos apenas 4 pessoas kkk com um sérum e um sonho. Sempre vindo na contramão do mercado e nos dedicando em 10000% pra entregar a MELHOR QUALIDADE para vocês. Sou só GRATIDÃO, a Deus, ao nosso time e a vocês nossos clientes que confiam, acreditam e gostam da nossa empresa. A meta para o mês de julho era 50 e batemos 58. TODA HONRA E GLÓRIA A DEUS!! Bora para cimaaa que 2024 É NOSSO", disse ela nas redes sociais.

Vale lembrar que Virginia também está com novidade em sua vida pessoal. Ela e o marido, Zé Felipe, acabam de se mudar para uma mansão milionária que construíram em um condomínio de luxo em Goiás. A casa é enorme e conta com muita sofisticação em todos os detalhes. Clique aqui para conhecer.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Anel luxuoso

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 47 milhões de seguidores. A digital influencer está grávida de seu terceiro filho com Zé Felipe. O casal terá um menino, que se chamará José Leonardo. Eles já são pais de Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um ano.

Na reta final da gestação, a famosa tem sofrido muito com inchaços, principalmente nas mãos e nos pés. Neste domingo, 28, Virginia publicou em seu Instagram Stories uma foto de sua mão com os dedos inchados. "Acordei com os dedos tudo inchado", escreveu ela.

Mas o que chamou mesmo a atenção foram os anéis usados por ela. Uma das peças é da grife Bvlgari, da coleção Serpenti, e pode ser adquirido por aproximadamente US$ 12,2 mil, o equivalente a R$ 69 mil.