Sobrinhos de Silvio Santos fazem homenagens para o apresentador

Sobrinhos de Silvio Santos, Dory Abravanel e Mauricio Abravanel escrevem recados sobre a morte do apresentador neste sábado, 17

O apresentador Silvio Santosfaleceu neste sábado, 17, aos 93 anos, e deixou o Brasil de luto. Com isso, integrantes da família prestaram homenagens nas redes sociais. Ao longo do dia, os sobrinhos dele, Dory Abravanel e Mauricio Abravanel, lamentaram a partida do tio.

Em seu Instagram, Dory disse: “Meu idosinho predileto! Um homem íntegro, que mudou a vida de milhares de pessoas, que tratava funcionários e o público com todo respeito!!! Agora está com meus avós, tia Bea e papai!! São Pedro deve estar cantando Silvo Santos vem aí!!!! Descanse em paz, meu tio!!!!".

Por sua vez, Mauricio comentou: "Hoje, com o coração apertado, me despeço de meu querido tio, Silvio Santos. Sou eternamente grato por todas as oportunidades que ele me proporcionou, não só como sobrinho, mas também como profissional. Sua amizade profunda com meu pai, Léo Santos, sempre foi um exemplo de lealdade e amor, e agora sei que os dois estão juntos no céu. Sua ausência será sentida em cada canto da nossa família e em cada lar brasileiro. Silvio não só revolucionou a televisão, mas também tocou milhões de vidas com sua alegria e humanidade. A tristeza da sua partida será eterna e seu legado será imortal".

Os dois são filhos de Leon Abravanel, também conhecido como Léo Santos, já falecido.

Recado da neta de Silvio Santos

Logo depois da notícia da morte de Silvio Santos se tornar pública, uma das netas dele, Amanda Abravanel - filha de Silvia Abravanel -, se pronunciou por meio das redes sociais para lamentar a morte do avô.

Em um texto emocionante, ela falou sobre a dor da partida e a importância dele em sua vida. "Vô, nunca imaginei perder o senhor assim, pedi tanto mais tanto ao senhor meu Deus para que você pudesse ficar bem , mas sei que nem sempre as coisas são como nos planejamos mas sim como os planejamentos de Deus!! O senhor descansou, em paz e tranquilo!! Tenho certeza que viveu a vida como deveria ser vivida!!", disse ela.

E completou: "Sou grata por ter sido a primeira e a única neta formada na sua tão amada e respeitada escola Graduada, tive o prazer de te dar essa honra e continuar esse legado que o senhor construiu!! Deus que cuide do meu avô assim como ele cuidou de tantas gerações e alegrou o domingo de toda família brasileira e assim como ele sempre cuidou de toda nossa família!! Hoje descansa um rei, o tão amado e respeitado Senor Abravanel!! Que viva para sempre em nossos corações o eterno Silvo Santos!! Eu te amo vô, hoje e para sempre".