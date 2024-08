Sobrinha de Xuxa aparece em clima de romance com novo namorado

A jovem Nikki Meneghel, sobrinha da apresentadora Xuxa, apareceu em clima de romance ao lado do novo namorado. Veja detalhes!

Nikki Meneghel, sobrinha de Xuxa, apareceu em clima de romance ao lado do novo namorado. A jovem, de 19 anos, e João Vitor Peçanha estão curtindo uma viagem à Virgínia, cidade no sul de Minas Gerais e se hospedaram em um hotel fazenda. O lugar é cercado por montanhas e rodeado pela natureza.

A informação foi compartilhada pelo portal Extra. A modelo assumiu o namoro com rapaz no início de julho. Ela posou com o amado durante um passeio de jet ski. Também discreto sobre sua vida pessoal, João Vitor mantém um perfil fechado no Instagram

Veja os dois juntos:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Retratos da Vida (@retratosdavida_extra)

Sobrinha de Xuxa recebe elogios com novas fotos em Búzios: "Arrasou"

Recentemente, Nikki Meneghel, sobrinha de Xuxa, passou alguns dias em Búzios, no Rio de Janeiro, e surpreendeu seus seguidores ao abrir o álbum de fotos nas redes sociais. A atriz deixou a web encantada com sua beleza e recebeu muitos elogios em seus cliques.

Em seu perfil oficial do Instagram, Nicole, que é filha de Cirano Rojabaglia, irmão de Xuxa, falecido em 2015, apareceu de biquíni durante sua passagem pelo litoral carioca. A loira posou em frente a uma piscina da casa onde está hospedada.

"Dias assim", escreveu a prima de Sasha Meneghel na legenda da publicação. Nos comentários, ela foi elogiada por seus seguidores. "Linda demais", declarou um internauta. "Arrasou minha gatinha", disparou outro. "Uau, espetacular", enalteceu mais um.

Aos 19 anos, Nikki Meneghel segue os passos artísticos de sua tia. Assim como Xuxa, ela vem apostando na atuação e já participou da série infantil Valentins, transmitida nos canais Gloob e TV Cultura. Ela também já participou do filme O Mistério de Feiurinha, protagonizado pela Rainha dos Baixinhos em 2009. Leia mais!