Simone Mendes abre as panelas de seu camarim e revela comida: 'Respeitar'

Em seu camarim, Simone Mendes abre as panelas e revela cardápio de comidas que gosta de consumir; saiba mais do gosto da famosa

A cantora Simone Mendes mostrou a comida que gosta de ter em seu camarim. Em sua rede social, a famosa postou nesta segunda-feira, 02, um vídeo revelando que tinha várias panelas cheias para se deliciar com sua equipe.

A irmã de Simaria Mendes abriu os utensílios e revelou o que tinha neles. Com uma colher grande, ela foi batendo nas panelas e brincando ao exibir o conteúdo de cada uma. Simone então contou que ali tinham vários de seus pratos favoritos, provando que curte uma comida mais caseira e sem complicações.

"Tem que respeitar o meu nordeste… Galinha caipira com arroz e farofa de cuscuz não tem melhor. Eu até trouxe pra comer aqui... ", mostrou as panelas e depois apareceu se deliciando com uma marmita que levou para sua casa.

Apesar de curtir uma comida mais simples, Simone Mendes gosta de comprar itens de grife e que custam uma fortuna. Tempos atrás, ela mostrou que passou um perrengue com um chinelo que pode custar até R$ 10 mil ao vê-lo "abrindo" a sola.

Simone e Simaria estão brigadas?

As cantoras Simone e Simaria reapareceram juntas recentemente. Simaria reuniu a família na festa de aniversário de seu filho caçula, Pawel, que completou 9 anos de vida. Assim, durante a festa, as irmãs fizeram questão de posarem juntas em foto com os filhos das duas.

Simone apareceu sorridente ao lado dos filhos Henry e Zaya. Por sua vez, Simaria também surgiu na mesma foto com Pawel e Giovanna. Além disso, elas também posaram com a mãe e o irmão.

As duas evitaram aparições juntas desde que encerraram a dupla em agosto de 2022. Discretas, elas frequentavam eventos de família, mas não eram fotografadas juntas. Há pouco tempo, Simaria até fez uma participação no show de Simone e imagens do momento viralizaram na internet. Porém, neste domingo, elas mostraram que estão bem e felizes em família. Veja mais aqui.