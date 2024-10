Simone Mendes passa perrengue com tamanco de grife de quase R$ 10 mil

Consumidora de itens de grife, Simone Mendes passa perrengue com sapato milionário; cantora foi surpreendida ao ver calçado "abrindo"

A cantor Simone Mendes gosta de comprar alguns itens de grife, apesar de adquirir roupas baratas para usar em seus shows. Nesta segunda-feira, 30, ao usar um sapato de marca para pegar amoras no jardim de sua mansão, a famosa foi surpreendida ao ver o calçado se "abrir".

Depois de andar pela grama com o item e comer bastante da fruta, a artista mostrou o que aconteceu ao utilizar o tamanco, que pode custar de R$ 6 mil até R$ 10 mil, para uma simples caminhada. Inconformada com a situação, Simone Mendes mostrou como ficou o acessório.

"Eu tô bem ali tirando minhas amoras, né, aí quando pensa que não: meu chinelo", exibiu a sola aberta. "Eu vou dizer pra vocês, oh, tá vendo? Eu levar na loja, ou eles vão me da rum novo ou eles vão reembolsar, porque não é justo, tá com a boca aberta agora", lamentou.

Ainda na última semana, Simone Mendes revelou que está fazendo uma obra na piscina de sua mansão. A sertaneja então impressionou ao exibir como está o local, de tamanho enorme e com vista para uma mata.

Simone e Simaria reaparecem juntas em festa

As cantoras Simone e Simaria reapareceram juntas neste domingo, 29. Simaria reuniu a família na festa de aniversário de seu filho caçula, Pawel, que completou 9 anos de vida. Assim, durante a festa, as irmãs fizeram questão de posarem juntas em foto com os filhos das duas.

Simone apareceu sorridente ao lado dos filhos Henry e Zaya. Por sua vez, Simaria também surgiu na mesma foto com Pawel e Giovanna. Além disso, elas também posaram com a mãe e o irmão.

As duas evitaram aparições juntas desde que encerraram a dupla em agosto de 2022. Discretas, elas frequentavam eventos de família, mas não eram fotografadas juntas. Há pouco tempo, Simaria até fez uma participação no show de Simone e imagens do momento viralizaram na internet. Porém, neste domingo, elas mostraram que estão bem e felizes em família. Veja mais aqui.