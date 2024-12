Silvio Santos, Cid Moreira e mais: famosos brasileiros que morreram em 2024

2024 chega ao fim após um ano marcado por despedidas de grandes nomes do Entretenimento, do Esporte e do Jornalismo brasileiro

O ano de 2024 encerra com um grande número de despedidas no âmbito do Entretenimento, Jornalismo e Esporte brasileiros. Isso porque grandes nomes, como o do apresentador e empresário Silvio Santos (1930-2024), e o apresentador e jornalista Cid Moreira (1927-2024), que construíram uma trajetória profissional influente na vida de milhões de brasileiros, deixaram o mundo ao longo deste período.

Além destes, talentos como o cantor AgnaldoRayol, o atleta Maguila e a atriz Ilva Niño morreram em 2024. Confira, abaixo, a lista:

Agnaldo Rayol

Agnaldo Rayol morreu aos 86 anos vítima de um traumatismo craniano - Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Agnaldo Rayol morreu aos 86 anos, no dia 4 de novembro, após sofrer uma queda no apartamento em que morava, em São Paulo. Rayol teve um traumatismo craniano e foi levado para o Hospital Hsanp, no bairro de Santana, Zona Norte da cidade, mas não resistiu ao trauma.

Anderson Leonardo

Anderson Leonardo morreu aos 51 anos após ser diagnosticado com câncer na região inguinal - Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Anderson Leonardo, vocalista grupo de pagode Molejo, morreu aos 51 anos no Rio de Janeiro no dia 26 de abril. O artista tratava um câncer na região inguinal desde 2022 e estava internado desde o dia 24 de março no Hospital Unimed-Rio, na Zona Oeste da cidade.

Ary Toledo

Ary Toledo morreu aos 87 anos, vítima de uma pneumonia - Foto: Reprodução

O humorista Ary Toledo morreu aos 87 anos na manhã do dia 12 de outubro. A notícia foi divulgada pelo perfil do artista no Instagram. “Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós... Sentiremos a sua falta, Mestre", dizia o post.

Caçulinha

Caçulinha morreu aos 86 anos, dias após sofrer um infarto - Foto: Reprodução

O músico e compositor Rubens Antônio da Silva, o "Caçulinha" do Domingão do Faustão, morreu aos 86 anos, na madrugada do dia 5 de agosto. Ele estava internado há cerca de dez dias no Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo, onde se recuperava de um infarto.

Camille K

Camille K morreu aos 78 anos - Foto: Reprodução

A atriz e ícone da comunidade LGBTQIAP+ Camille K morreu no dia 12 de fevereiro, aos 78 anos. A morte foi revelada pelo clube social gay Turma Ok por meio do Instagram, sem citar a causa. Camille passava por uma crise financeira desde a pandemia do Covid-19 quando parou de ser chamada para trabalhos de atuação.

Carlota Portella

Carlota Portella morreu aos 74 anos, de causa não revelada - Foto: Reprodução

A coreógrafa Carlota Portella morreu aos 74 anos, no Rio de Janeiro, no dia 31 de agosto. A artista foi responsável pela coreografia da abertura dos Jogos Pan-Americanos, na capital fluminense, em 2007, e ficou conhecida do grande público como jurada de diversas edições do Dança dos Famosos.

A notícia da morte foi confirmada pela escola de dança The Jazz, fundada por ela. Nenhum detalhe sobre a causa foi compartilhado.

Chrystian

Chrystian morreu aos 67 anos, de causa não revelada - Foto: Reprodução

O cantor Chrystian, que fez parte da dupla Chrystian & Ralf, morreu aos 67 anos, no dia 19 de junho. O artista foi internado no Hospital Samaritano, em São Paulo, no mesmo dia de sua morte.

Cid Moreira

Cid Moreira morreu aos 97 anos em decorrência da falência de múltiplos órgãos - Foto: Reprodução

O locutor e apresentador Cid Moreira morreu aos 97 anos, na manhã do dia 3 de outubro, no Rio de Janeiro. O jornalista estava internado em um hospital em Petrópolis, onde vinha tratando uma pneumonia e morreu em decorrência da falência de múltiplos órgãos.

Dani Li

A cantora Dani Li morreu aos 42 anos, de complicações após um procedimento cirúrgico - Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Dani Li morreu no dia 24 de fevereiro, aos 42 anos em Curitiba, no Paraná. A informação foi confirmada pelo marido da artista, Marcelo Mira, ao G1. Ela estava internada há cerca de uma semana após realizar um procedimento cirúrgico.

Emiliano Queiroz

Emiliano Queiroz morreu aos 88 anos após sofrer uma parada cardíaca - Foto: Reprodução

O ator Emiliano Queiroz morreu na manhã do dia 4 de outubro, aos 88 anos de idade. O artista estava internado há dez dias na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para tratar problemas no coração e morreu em decorrência de uma parada cardíaca.

Fabio Arruda

Fábio Arruda morreu aos 54 anos, três dias após passar por um cateterismo - Foto: Reprodução

O consultor de etiqueta e personalidade da TV brasileira Fábio Arruda morreu aos 54 anos de idade, no dia 7 de setembro, em sua casa, conforme divulgado pelo Portal Leo Dias.

Guilherme 'Bomba'

Guilherme Bomba morreu aos 38 anos de causa não foi revelada - Foto: Reprodução

O lutador brasileiro Guilherme 'Bomba' foi encontrado morto aos 38 anos, em Los Angeles, no dia 15 de outubro. Em 2017, ele ganhou destaque ao assumir um namoro com a cantora americana Demi Lovato, com quem posou publicamente em eventos e nas redes sociais.

Ilva Niño

Ilva Niño morreu aos 89 anos após passar por uma cirurgia cardíaca - Foto: Reprodução

A atriz Ilva Niño morreu, aos 89 anos, no dia 12 de junho. Atriz estava internada no Hospital Quali, em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, desde o dia 13 de maio, quando deu entrada na unidade para passar por uma cirurgia cardíaca.

Jandira Martini

Jandira Martini morreu aos 78 anos após anos de tratamento contra um câncer de pulmão - Foto: Reprodução

Jandira Martini morreu aos 78 anos após anos de tratamento contra um câncer de pulmão. A notícia foi confirmada por um dos melhores amigos da atriz, o ator Marcos Caruso, na manhã do dia 30 de janeiro.

"Jandira Martini, minha maior amiga e prova de que os opostos se atraem e se completam. Juntos escrevemos peças, roteiros de cinema, séries e novelas. Minha grande confidente, conselheira e responsável pelas minhas maiores gargalhadas. Minha mestra. Sabe quando você passa pela escola na qual você estudou e vê que o prédio foi demolido? Assim me sinto com a sua partida", escreveu.

João Carreiro

João Carreiro morreu aos 41 anos ao fazer um procedimento para trocar uma válvula do coração - Foto: Reprodução

O cantor sertanejo João Sérgio Batista Corrêa Filho, mais conhecido como João Carreiro, de 41 anos de idade, morreu no dia 3 de janeiro. João fez um procedimento cardíaco para trocar a válvula do coração, mas não resistiu.

Poeta Antônio Cícero

Antonio Cicero morreu aos 79 anos, de suicídio assistido, após diagnóstico de Alzheimer - Foto: Reprodução

O poeta carioca morreu aos 79 anos, no dia 23 de outubro, na Suíça. Diagnosticado com Alzheimer, Cicero optou pela eutanásia, e estava na Suíça, onde a prática é permitida, acompanhado do marido, o figurinista Marcelo Pies.

Maguila

José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, morreu aos 66 anos, no dia 24 de outubro. - Foto: Reprodução/Instagram

José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, morreu aos 66 anos, no dia 24 de outubro. O boxeador sofria de ETC (encefalopatia traumática crônica), doença com os mesmos sintomas do Alzheimer, mas causados por golpes repetitivos na cabeça - condição comum em ex-boxeadores.

Maria Lata D’Água

Maria Lata D’Água morreu aos 90 anos de complicações próprias da idade - Foto: Reprodução/Instagram

A ex-passista Maria Mercedes Chaves Roy, conhecida como Maria Lata D’Água, morreu aos 90 anos, no dia 23 de fevereiro. Ela estava internada desde o início do ano, em um hospital em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, por complicações próprias da idade.

Nahim

Nahim foi encontrado morto em casa - Foto: Reprodução

Nahim foi encontrado morto no dia 13 de junho, em casa, na cidade de Taboão da Serra, São Paulo. A Polícia Civil concluiu que a morte foi acidental. O cantor morreu pelo uso de drogas associado à queda que sofreu da escada dentro de sua casa, segundo a delegacia que investigou o caso.

Ney Latorraca

Ney Latorraca morreu aos 80 anos - Foto: Reprodução

O ator e comediante Ney Latorraca morreu aos 80 anos no dia 26 de dezembro. A causa da morte foi uma sepse pulmonar após o agravamento do câncer de próstata, com o qual foi diagnosticado em 2019.

Silvio Luiz

Silvio Luiz morreu aos 89 anos - Foto: Reprodução

O narrador Silvio Luiz morreu no dia 16 de maio aos 89 anos. O narrador sofreu um derrame enquanto trabalhava na transmissão digital da Record em Palmeiras x Santos, final do Campeonato Paulista, e não resistiu.

Silvio Santos

Silvio Santos morreu em agosto de 2024 - Foto: Reprodução

Silvio Santos morreu aos 93 anos no Hospital Israelita Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, vítima de uma broncopneumonia, no dia 17 de agosto. Segundo o boletim médico divulgado pela instituição, a doença foi uma consequência da infecção por H1N1, que já tinha sido motivo de internação do apresentador dias antes.

Thommy Schiavo

Thommy Schiavo morreu aos 39 anos após cair do segundo andar de um prédio | Foto: Reprodução

O ator Thommy Schiavo morreu no dia 20 de julho, aos 39 anos de idade. Segundo informações obtidas pelo jornal O Globo com a Delegacia Especial de Homicídios e Proteção a Pessoa de Cuiabá (DHPP), o ator, que viveu Zoinho em Pantanal, caiu da sacada do segundo andar de um prédio da capital do Mato Grosso.

Toni Venturi

Toni Venturi morreu aos 68 anos enquanto nadava no litoral de São Paulo - Foto: Reprodução

O cineasta Toni Venturi morreu, aos 68 anos, em São Sebastião, no litoral de São Paulo, na tarde do dia 18 de maio, após passar mal enquanto nadava. Toni ficou conhecido por dirigir grandes obras cinematográficas, como Cabra-Cega, A Comédia Divina e Latitude Zero.

Tony Goes

Tony lutava contra um câncer de intestino e descobriu que a doença havia se espalhado para o fígado, o peritônio e outros órgãos. | Foto: Reprodução

O jornalista e roteirista Tony Goes morreu aos 63 anos de idade no dia 15 de fevereiro. Formado em publicidade, ele se especializou na indústria da televisão e passou a escrever séries de humor e programas de variedade, sendo responsável por alguns quadros do extinto Vídeo Show.

Washington Olivetto

O publicitário e empresário brasileiro Washington Olivetto morreu, aos 73 anos, no dia 13 de outubro, depois de quase cinco meses internado. Considerado o maior e mais premiado publicitário do Brasil, criador de campanhas que fizeram história na TV, Olivetto morreu por conta de complicações em uma cirurgia de pulmão feita em São Paulo.

Yasmin Domminguez

Yasmin Domminguez morreu aos 19 anos enquanto dormia - Foto: Reprodução

A modelo Yasmin Domminguez morreu aos 19 anos, no dia 11 de julho. A causa da morte não foi revelada. Yasmin morreu enquanto dormia.

Zagallo

Mário Jorge Lobo Zagallo morreu aos 92 anos de falência múltipla de órgãos - Foto: Reprodução

O ex-jogador e ex-técnico de futebol Mário Jorge Lobo Zagallo morreu no dia 5 de janeiro, aos 92 anos de idade, em decorrência de falência múltipla de órgãos, resultante de progressão de múltiplas comorbidades previamente existentes, conforme comunicado do Hospital Barra D’Or.

