Silvio Santos deixou fortuna de R$ 6,4 bilhões para as filhas e viúva

Ação judicial movida pelas filhas de Silvio Santos contra o governo de São Paulo revela o valor da herança deixada pelo apresentador às herdeiras

O apresentador Silvio Santos (1930-2024) deixou uma fortuna de R$ 6,4 bilhões para a viúva, Iris Abravanel, e para as filhas Patrícia, Rebeca, Cintia, Silvia, Renata Abravanel e Daniela Beyruti. A declaração vem à tona por meio de uma ação na Justiça movida pelas herdeiras contra o governo de São Paulo. Elas declararam o valor total deixado pelo pai antes de sua morte, em 17 de agosto de 2024.

A disputa judicial entre a família Abravanel e o governo se deve ao imposto cobrado pela autoridade para que R$ 429 milhões do comunicador , bloqueados no exterior, sejam liberados. Para a liberação seria preciso que as herdeiras desembolsassem R$ 17 milhões, um imposto sobre a fortuna.

O documento apresentado por elas à Justiça aponta que a quantia bilionária de Silvio Santos se divide em seis holdings: SS Participações tem a maior parcela da fortuna, cerca de R$ 5,5 bilhões, em seguida a Sisan Participações com R$ 868 milhões, Sisan Empreendimentos tem R$ 2,6 milhões, Hemusa Participações tem R$ 1,8 milhão e Hemusa Empreendimentos com uma parte de R$ 464 mil. Além disso, segundo as herdeiras, o pai também possui uma DPR de R$ 10,7 milhões.

Segundo a Folha de S. Paulo, a Justiça de São Paulo pretende marcar uma audiência para que haja um acordo entre elas e a o governo.

Alexandre Pato resgata fotos raras de Silvio Santos com o neto Benjamin

O futebolista Alexandre Pato relembrou momentos marcantes de sua vida em 2024 e homenageou o sogro, o apresentador Silvio Santos (1930-2024). Na ocasião, o atleta compartilhou fotos raras do comunicador com o bebê Benjamin, filho de Pato e Rebeca Abravanel. Confira as imagens!

