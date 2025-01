Bianca Andrade dá bolsa para fã: 'Sou extremamente desapegada'

Bianca Andrade se pronunciou em suas redes sociais após presentear um fã com uma bolsa e confessou que adora esses momentos

Recentemente, começou a viralizar nas redes sociais um vídeo em que Bianca Andrade encontra um fã após um evento. Após interagir com o admirador, a digital influencer tirou seus pertences pessoais da bolsa que estava usando e resolveu dá-la de presente para ele.

Em seu Instagram Stories, a famosa comentou sobre o caso. "Gente, eu não estou aguentando meus amigos me mandando o vídeo desse querido que eu dei a bolsa no final do ano. Não sabia que tinha registro desse evento, eu não lembrava. Mas eu dei a bolsa do press kit para ele. Ele passou e falou 'Bianca, te amo', mostrou a tatuagem. Eu fiquei emocionada, aí eu fui dar as maquiagens que eu tinha dentro da minha bolsa para ele, só que eu sei também o quanto essa bolsa é muito desejada por todo mundo e eu tenho muita gratidão no meu coração, aí eu dei a bolsa para ele também", disse ela.

Em seguida, ela afirmou que não é a primeira vez que presenteia um fã. "Mas não é a primeira vez que eu dou essa bolsa para alguém. Eu sou extremamente desapegada. Eu já tinha uma outra bolsa do press kit Boca Rosa e eu dei uma outra vez que eu fui na Maré, dei para uma empreendedora lá e eu não estava bêbada. Esse é meu jeitinho mesmo. Só não pode me pedir, se me pedir eu não dou. Eu tenho que sentir", concluiu.

Bia ainda fez questão de mostrar diversos prints de mensagens de fãs que também já se encontraram com ela e tiveram a sorte de receber um mimo.

Novo visual

Em suas redes sociais, Bianca Andrade sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 19 milhões de seguidores.

No sábado, 11, a digital influencer decidiu cuidar da beleza e foi um salão de cabeleireiro para mudar um pouco o visual.

A famosa decidiu deixar o cabelo ainda mais curto e com as pontas mais arredondadas. Além disso, Bianca apostou em um tom castanho com algumas mechas mais claras.

Em seu Instagram Stories, ela fez questão de mostrar o resultado da mudança. "Estou muito apaixonada nesse corte com a ponta mais redonda escovada ao invés de reta como usava", disse ela.

