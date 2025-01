Discreta, a influenciadora digital Duda Reis divulga detalhes do rosto e do corpo da filha, Aurora, que veio ao mundo no dia 2 de janeiro

A influenciadora digital Duda Reis, de 23 anos, decidiu compartilhar novas imagens de sua filha, Aurora, por meio de seu perfil no Instagram neste domingo, 12. Os registros chamam a atenção por revelar apenas algumas partes do rosto e do corpo da criança, que veio ao mundo no dia 2 de janeiro. A jovem compartilhou um carrossel de fotos da menina e se declarou para ela.

"Detalhes da minha Sra. Bochecha. Poderia ficar pra sempre só te olhando, filha", escreveu na legenda da publicação. Aurora é fruto do casamento de Duda Reis com o cabeleireiro Eduardo Nunes.

A influenciadora compartilhou algumas fotos de detalhes do rostinho e das mãos da menina no feed de suas redes sociais. Nos stories ela compartilhou o álbum ao som da canção Turning Page, do Sleeping At Last.

"Eu esperei cem anos/Mas esperaria mais um milhão por você/Nada me preparou para/O que o privilégio de ser seu faria", diz a canção.

Confira, abaixo, os registros:

Por que Duda Reis ainda não mostrou o rosto da filha?

Recentemente Duda Reis decidiu expor o motivo pelo qual ela e o marido, o empresário Eduardo Nunes, ainda não mostraram o rosto da filha, Aurora. Até o momento, os dois publicaram apenas fotos da bebê de costas e de alguns detalhes como a mãozinha e a boca.

"Pretende mostrar o rostinho dela para gente ou vai optar por não mostrar?", questionou um seguidor após Duda abrir uma caixa de perguntas para interagir com os internautas. A famosa, então, explicou por que eles preferiram manter em segredo por enquanto. Confira!

