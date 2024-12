Em NY, Lucas Jagger faz retrospectiva e evidencia amizade com Elisa Paglia

O jovem de 25 anos, Lucas Jagger, e Elisa Annenberg-Paglia, de 21, filha dos jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, moram em Nova York

O YouTuber Lucas Jagger, de 25 anos, filho da apresentadora Luciana Gimenez e do cantor britânico Mick Jagger, compartilhou uma retrospectiva do mês de dezembro em seu perfil no Instagram e evidenciou a sua amizade com a atriz Elisa Annenberg-Paglia, de 21, filha dos jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia. Os jovens moram em Nova York, nos Estados Unidos, e têm o mesmo grupo de amigos na cidade.

Lucas exibiu o registro com a amiga por meio de um carrossel de fotos: "Dezembro", escreveu na legenda do post. Na seção de comentários do post, Elisa deixou uma mensagem em inglês: "Onto the next side quest" ("para a próxima missão paralela", em tradução livre).

Lucas cursou faculdade de Moda da Universidade de Nova York, mesma instituição em que Elisa estuda Artes Cênicas. Além de Elisa e Lucas, a foto conta ainda com o jovem empresário paulistano Pietro Marmonti.

Luciana Gimenez mostra apartamento do filho, Lucas, em Nova York

Durante uma visita ao filho Lucas Jagger em outubro, a apresentadora Luciana Gimenez decidiu mostrar que estava hospedada no apartamento do herdeiro, fruto do relacionamento com o vocalista do The Rolling Stones, Mick Jagger.

Na ocasião, a modelo decidiu dar uma organizada no espaço e mostrou um pouco da sala e da vista do lar do primogênito.

No registro, Luciana revelou que os móveis do espaço são simples e que não há um projeto de decoração. Inclusive, a apresentadora gravou os manequins vermelhos que, certa vez, pegou na rua e levou para casa de Lucas por gostar dos objetos. Além dos itens, é possível ver alguns instrumentos musicais pelo ambiente. Confira!

