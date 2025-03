Silvia Pfeifer participa de leitura solidária e debate: 'Exercício como atriz e da cidadania'

Em entrevista à CARAS Brasil, Silvia Pfeifer detalha sobre leitura solidária; a atriz também abre a intimidade ao falar de amadurecimento

Silvia Pfeifer (67) participará do projeto Leitura Solidária no próximo dia 12 de março, às 20h, no Teatro B32, em São Paulo. No evento, ela fará uma leitura solidária da obra Gata Velha Ainda Maia. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz reforça importância da arte na sociedade e reflete sobre etarismo no audiovisual: "É uma preocupação".

Desenvolvido em parceria com a produtora cultural Maristela Bueno, o projeto Leitura Solidária convida artistas renomados para as leituras, selecionando uma instituição específica para ajudar a cada edição. Desta vez, toda a renda arrecadada será destinada ao Onçafari, ONG que visa a conservação da biodiversidade brasileira. Silvia fala sobre sua participação no evento.

"Eu acho super importante participar [...] É um ótimo exercício como atriz e da cidadania. É muito importante esse projeto que estimula a arte ligada a questões da sociedade em geral. É muito importante, estamos olhando aí para a biodiversidade e para preservação [do meio ambiente]", afirma.

Silvia destaca: "Nós atores temos, eu acho que através da arte, essa possibilidade de levantarmos questionamentos, tanto no âmbito menor pessoal, diríamos assim, quanto no maior, relacionado à sociedade. É importante que a gente levante esses questionamentos, as reflexões. Eu acho fundamental usarmos a nossa imagem e a nossa arte".

AMADURECENDO COM PREOCUPAÇÃO

No dia 24 de fevereiro, Silvia Pfeifer completou 67 anos. Antes de se tornar um rosto conhecido na teledramaturgia, Sílvia Pfeifer trilhou um caminho de sucesso no mundo da moda. E depois conquistou o público com personagens de sucesso.

A atriz confessa sobre o amadurecimento: "Existem questões, claro, porque a nossa resistência para certas coisas não é mais a mesma. Eu acho que tem que ter um um cuidado para o envelhecer bem no que diz respeito à saúde".

Silvia Pfeifer também destaca sobre o amadurecimento em frente às câmeras, o último trabalho da atriz na TV foi em Reis(2022) e ela reforça que tem sentido à falta de oportunidades no audiovisual para artistas mais velhos.

"Eu trabalho com a imagem também, como estou envelhecendo com relação à imagem, mas nada muito estressante e acho que, profissionalmente, falando, eu estou amadurecendo com uma certa preocupação, porque eu tenho trabalhado pouco nesses últimos anos. Isso é uma preocupação", declara.

"Infelizmente, não sei se é uma questão ainda de etarismo nesse mercado de trabalho, mas a faixa etária de algumas produções tem sido mais baixas do que talvez deveriam ser e aí a gente está trabalhando menos", finaliza a atriz Silvia Pfeifer.

