Silvia Abravanel se declara para o noivo em dia especial: 'Feliz demais'

Noiva do cantor Gustavo Moura, Silvia Abravanel se declara para o sertanejo no aniversário dele com declaração especial; veja

A apresentadora Silvia Abravanel celebrou o aniversário do cantor Gustavo Moura, seu noivo, com uma declaração na rede social. Nesta segunda-feira, 22, a comunicadora do SBT compartilhou uma foto agarradinha com seu amado e falou sobre o que sente por ele.

Assumidos para o público desde julho de 2022, os pombinhos apareceram apaixonados no clique e a herdeira de Silvio Santos usou o registro para a homenagear o sertanejo. No texto, a famosa então falou sobre serem muito próximos e sobre estar feliz ao lado dele.

"Meu amor, meu casca de bala, hoje se inicia mais um ano de vida seu e que seja de grandes conquistas, vitórias, realizações, amor, paz ,alegrias ,saúde prosperidade e Deus sempre a frente de tudo em teus caminhos abençoando cada passo, cada decisão que você tomar! Feliz demais em estar celebrando com você mais esse dia de muitos que virão. Te amo muito muito muito… Bora celebrar a sua felicidade", escreveu a apresentadora.

Tempos atrás, para quem não lembra, na rede social da apresentadora foram postados stories detonando uma suposta postura desrespeitosa de Gustavo Moura com ela. No texto ainda foi colocado que ele teria chamado Helen Ganzarolli de "gostosa":"Só pra deixar a todos avisados aqui. Gustavo Moura me perdeu, pois jogou na minha cara que Helen Ganzarolli é uma gostosa! Que sejam felizes juntos".

Silvia Abravanel abre o jogo sobre casamento com cantor

Silvia Abravanel tem planos para o casamento com o sertanejo Gustavo Moura. Os dois estão juntos há cerca de dois anos e vivem juntos, porém, a apresentadora não considera a atual situação como um casamento.

"Ele fala que já somos casados, mas não somos casados. Morar junto, amigar, como todo mundo fala, para mim, não é casar", diz Silvia Abravanel , em entrevista à CARAS Brasil. "Eu fui criada para casar, ele foi criado para amigar. Eu não sirvo para isso."

"Tem que ter aquele pacto com Deus. Não quero festa, não quero véu de noiva, não quero nada disso. Quero aliança", completa a apresentadora. Para ela, é mais correto fazer o casamento no civil, para assinar um contrato de compromisso com a pessoa amada.