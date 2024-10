Casou? Silvia Abravanel revela viagem com Gustavo Moura: 'Mini lua de mel'

Noiva desde de 2022 do cantor Gustavo Moura, apresentadora Silvia Abravanel revela viagem de mini lua de mel e levanta suspeitas de ter se casado

A apresentadora Silvia Abravanel revelou nesta terça-feira, 15, que saiu de viagem com o amado, o cantor Gustavo Moura. Em sua rede social, a comunicadora do SBT postou uma selfie com a o artista e contou a novidade para os seguidores.

Em um avião, eles apareceram prontos para viajarem e a herdeira de Silvio Santos escreveu que a saída se trata de uma "mini lua de mel". Por falar isso, Silvia Abravanel levantou suspeitas de já ter se casado, isso porque, ela contou em entrevista ao Domingo Espetacular, da Rercord TV, que pretendia subir ao altar em outubro de 2024 no haras da família.

"Partiu mini lua de mel com meu amor", disse a famosa ao compartilhar o clique toda contente ao lado de seu eleito. Os dois estão ou estavam noivos desde 2022, quando eles surgiram com alianças na festa de aniversário da apresentadora.

Tempos atrás, para quem não lembra, na rede social de Silvia Abravanel foram postados stories detonando uma suposta postura desrespeitosa de Gustavo Moura com ela. No texto ainda foi colocado que ele teria chamado Helen Ganzarolli de "gostosa":"Só pra deixar a todos avisados aqui. Gustavo Moura me perdeu, pois jogou na minha cara que Helen Ganzarolli é uma gostosa! Que sejam felizes juntos".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Silvia Abravanel (@silviaabravanel)

Silvia Abravanel abre o jogo sobre casamento com cantor

Silvia Abravanel tem planos para o casamento com o sertanejo Gustavo Moura. Os dois estão juntos há cerca de dois anos e vivem juntos, porém, a apresentadora não considera a atual situação como um casamento.

"Ele fala que já somos casados, mas não somos casados. Morar junto, amiga, como todo mundo fala, para mim, não é casar", diz Silvia Abravanel , em entrevista à CARAS Brasil. "Eu fui criada para casar, ele foi criado para amigar. Eu não sirvo para isso."

"Tem que ter aquele pacto com Deus. Não quero festa, não quero véu de noiva, não quero nada disso. Quero aliança", completa a apresentadora. Para ela, é mais correto fazer o casamento no civil, para assinar um contrato de compromisso com a pessoa amada.