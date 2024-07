Sergio Marone diz que streaming é 'contra seus princípios' e critica audiovisual no Brasil

Durante o programa Desconecta Rio, da TV CARAS, o ator Sergio Marone revela sua opinião sobre o streaming e avalia mercado audiovisual

Sergio Marone (43) é mais um dos convidados do programa Desconecta Rio, da TV CARAS. Durante o bate-papo, em clima total de descontração, o ator avalia o atual cenário do audiovisual no Brasil e crítica o streaming ao afirmar que vai 'contra seus princípios'.

Atualmente, muitos artistas estão migrando da TV aberta e se dedicando a outros projetos, inclusive no streaming. Apesar disso, Sergio Marone não tem trabalhos de atuação nessas plataformas e reforça que já recebeu propostas, mas todas iam contra seus ideais profissionais.

"O mercado do streaming ele veio, principalmente para dramaturgia, com uma fome de mercado. Eu mesmo nunca consegui fazer nada de dramaturgia no streaming porque as propostas foram sempre indecentes na minha opinião", confessa.

O artista avalia que sua principal questão com o streaming é por conta dos direitos. Sergio Marone menciona que as plataformas não oferecem pagamento aos atores pela reexibição das obras, o que é algo inviável para o ator.

"A gente entra ai em uma discussão que é desde o direito do autor, porque os streamings viram para o Brasil e não pagam direitos. Você grava uma série, a proposta que eles fazem é gravar uma temporada da série por x reais e depois você não ganha mais nada por aquilo. Eles exibem no mundo inteiro pelo resto da vida", declara.

"O ator imprimi a personalidade dele, ele também é autor daquele personagem e daquele projeto, também tem direito de receber por aquela obra quantas vezes ela for reexibida. É a imagem dele, voz dele, é a critividade dele que ele emprestou para aquele personagem", complementa.

MERCADO DESORGANIZADO

Segundo Sergio Marone, o mercado audiovisual no Brasil é bastante desorganizado, o que favorece o streaming em impor essas regras com relação ao direito autoral de suas obras. O ator confessa que não tem pretensão de realizar projetos nas plataformas enquanto esses direitos não forem atualizados.

"Ai o streaming vem para o Brasil com essa mentalidade e sabendo que a gente tem um mercado muito desorganizado, uma classe artística também bastante desunida e vem fazendo propostas indecentes que no meu entender não posso aceitar porque vai contra os meus princípios", confessa.

Sergio Marone menciona que é a favor à atualização da lei que regula direitos autorais no Brasil: "A gente está em um momento bastante complicado, que tem que se discutir esse tipo de coisa e ter lei. Ninguém vai brigar, eu não vou brigar com o streaming, a gente tem que se unir e o poder público tem que participar um pouco disso", finaliza.

