Sergio Marone une amor por viagens ao teatro e destaca: 'Tenho alma cigana'

Em entrevista ao programa Desconecta Rio, da TV CARAS, Sergio Marone fala sobre o espetáculo Eu Te Amo e celebra turnê pelo Brasil

Sergio Marone (43) celebra a oportunidade de unir o amor pelo teatro às viagens pelo Brasil, com a turnê do espetáculo Eu Te Amo. Ao lado de Juliana Martins (50), o ator ainda destaca o carinho que recebe do público ao longo dos seus 24 anos de carreira.

"Eu gosto de viajar, tenho uma alma cigana. E temos no Brasil tantos teatros lindos, fico 'tickando' quais eu já me apresentei", afirma Sergio Marone , em entrevista ao programa Desconecta Rio, da TV CARAS. "É tanta história, tantos ídolos e gente que me inspira que já pisou nesses palcos. É muito bom."

O ator diz que começou a atuar no espetáculo, inspirado no filme de Arnaldo Jabor (1940-2022), para substituir Alexandre Borges (58) que tinha compromissos para fazer. Ele recorda que o convite surgiu durante o Castelo de CARAS, em Nova York, no ano de 2011. "Eu e a Ju nos conhecemos lá."

"A peça, podemos dizer, tem um tom muito mais leve, é muito mais cômica que o filme. É a história do Paulo e da Maria, duas pessoas estraçalhadas emocionalmente. Eles acabam marcando um encontro, pela internet, para ter uma noite de sexo, que acaba sendo uma noite de amor e eles se apaixonam."

Para ele, a trama fala sobre sentimentos pertinentes e atrai um público carinhoso para a plateia. Marone acrescenta que a relação que tem com os espectadores é profunda, diferente das pessoas que acompanhavam sua carreira pela televisão.

"É legal receber o carinho do público quando você está na TV. Mas, você sair da sua casa, ir até o teatro e esperar para fazer uma foto com seu ídolo... isso tem que ser muito respeitado. É outra coisa. A pessoa se arrumou e saiu de casa para te ver."

"É a construção de 24 anos de carreira, 15 personagens. Isso chega a me emocionar. Estou sem fazer novela há pelo menos cinco anos, então é bastante tempo", completa ele, que está afastado das novelas desde Apocalipse, trama exibida pela Record entre 2017 e 2018.

VEJA A ENTREVISTA DE SERGIO MARONE AO DESCONECTA RIO NA ÍNTEGRA:

