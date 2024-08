Filho de Serginho Groisman rouba a cena em evento com o pai

Ele cresceu! Aos 8 anos de idade, filho de Serginho Groisman sobe ao palco durante homenagem para o pai e rouba a cena

Na noite de quinta-feira, 29, o apresentador Serginho Groisman foi homenageado com o Prêmio de Personalidade da Comunicação de 2024 em um evento em São Paulo. Durante a cerimônia, outra pessoa roubou a cena: o filho dele, Thomas, de 8 anos.

O menino foi prestigiar o pai junto com sua mãe, a dentista Fernanda Molina, e esbanjou fofura. Crescendo a cada dia, o rapazinho subiu ao palco para dizer algumas palavras para o público e esbanjou desenvoltura e simpatia.

Inclusive, os paparazzi prestes no local registraram momentos fofos de Thomas com o pai, Serginho.

Vale lembrar que Groisman e Molina se conheceram em 2007 e se casaram em 2015. Os dois levam uma vida longe dos holofotes. Tanto que Thomas só tinha aparecido em público em poucas aparições no programa Altas Horas, que é comandado pelo apresentador.

Rodrigo Hilbert com os filhos

Recentemente, outro apresentador deu o que falar ao surgir com seus filhos. Rodrigo Hilbert chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto ao lado dos filhos gêmeos, João e Francisco, de 16 anos.

Na foto postada no feed do Instagram, os três aparecem almoçando em um restaurante e o apresentador brincou ao falar sobre o momento entre pai e filhos. "Almoço com meus "pequenos". Muito bom!!", escreveu o artista, casado com Fernanda Lima. Os dois, aliás, também são pais de Maria Manoela, de quatro anos.

Nos comentários, os internautas apontaram a semelhança dos gêmeos com Hilbert. "Eita, lindos. E a cara do papai!", disse uma seguidora. "Meu Deus! Que surra de homem bonito! Parabéns! São lindos!", falou outra. "Rodrigo é uma máquina de fazer filhos bonitos!", escreveu uma fã. "Um a cara da mãe, o outro do pai... assim não tem briga", comentou mais uma. "Gente, como assim aqueles menininhos já estão desse tamanho!!! Então comendo fermento é", brincou uma admiradora.