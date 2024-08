Sem match? Atleta quebra expectativas com Tinder na Vila Olímpica

A remadora Emily Dellemanla usou seu perfil no TikTok para dar detalhes de sua experiência usando o aplicativo Tinder na Vila Olímpica

A remadora Emily Dellemanla usou seu perfil no TikTok para dar detalhes de sua experiência usando o aplicativo Tinder na Vila Olímpica. A atleta norte-americana publicou um vídeo em que fala sobre ter "quebrado as expectativas" com o aplicativo de relacionamento.

"Estava deitada em minha cama de papelão e navegando no TikTok, quando vi uma postagem com meninas dizendo para mudar a localização para Vila Olímpica. Achei genial. Baixei o aplicativo e assim que comecei a usar, logo apareceu uma mensagem que dizia coisas como 'combine com atletas profissionais usando nosso novo recurso'", iniciou ela.

"Imaginei que seria bom, fiquei animada e comecei a criar expectativas. Comecei a rolar a tela e não achei nenhum atleta olímpico. Achei que era um problema das minhas configurações. Eu estava dentro do raio de busca e só tinha visto dois atletas", continuou a atleta.

Que finalizou: "Não me entenda mal, vocês, homens parisienses, são lindos, mas não sabem beijar. Vocês sabem que eu entrei com as expectativas de encontrar alguns dos meus futuros casos. Infelizmente, acho que estamos procurando outras formas de entretenimento e é por isso que você está me encontrando no TikTok". Com informações do portal O Globo.

Veja:

Olimpíadas 2024: quanto cada ginasta vai receber pela medalha de bronze?

Na última terça-feira, 30, a equipe brasileira feminina de ginástica conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, na França. As atletas Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Flávia Saraiva e Júlia Soares subiram ao pódio em um feito inédito na história do esporte no Brasil.

Além da medalha, elas voltam para casa com uma boa quantia em dinheiro. Na categoria em grupo, de dois a sete atletas, Comitê Olímpico do Brasil (COB) paga R$ 280 mil pelo bronze. Com isso, as ginastas vão receber uma premiação de R$ 56 mil cada. Leia mais!