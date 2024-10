Samara Felippo surpreende com pedido após a filha se machucar na escola

A atriz Samara Felippo pediu uma ajuda aos amigos após sua filha mais velha, Alicia, romper o ligamento durante um jogo na escola

Samara Felippo usou as redes sociais nesta quinta-feira, 3, para fazer um desabafo. Através dos Stories do Instagram, ela contou que sua filha mais velha, Alicia, se machucou durante a aula de Educação Física e ela precisou cancelar seus compromissos para socorrer a herdeira.

Ao falar sobre o ocorrido, a atriz lamentou a falta de uma rede de apoio. "Tive que desmarcar compromissos muito importantes pra mim porque eu tenho que sair correndo pra buscar minha filha na escola porque ela machucou o pé. Agora, imagine uma mãe periférica? Mas é sobre isso, sobre não ter rede, não ter ninguém pra fazer esses corres quando você precisa", desabafou.

Depois, Samara deu detalhes sobre o que aconteceu com Alicia e tranquilizou os fãs. No vídeo, ela explicou que a menina rompeu o ligamento enquanto jogava futebol na escola. A atriz ainda aproveitou para pedir uma muleta emprestada.

"Levei a criança no hospital e ela rompeu o ligamento. Tá medicada, estava jogando futebol na escola e foi dar um carrinho na coleguinha e cagou o pé. Agora está na recuperação, de repouso. Inclusive, eu preciso de muleta, se tiver algum amigo que tiver muleta em casa sobrando... me empresta?", pediu ela, explicando que não queria comprar uma já que a filha não vai usar por muito tempo.

Por fim, Samara agradeceu a ajuda do namorado, o comediante Elidio Sanna. "A sorte é que eu tenho o Elidio em casa comigo, porque ele é uma rede de apoio muito potente. Nem sempre ele pode porque está trabalhando, mas se não fosse ele... eu tinha que levar uma para escola e a outra com o ligamento rompido", completou.

Além de Alicia, Samara Felippo também é mãe de Lara, de 11 anos. As duas meninas são frutos de seu relacionamento com o ex-jogador de basquete Leandro Barbosa, que mora nos Estados Unidos.

Samara Felippo posta cliques raros com a mãe e semelhança impressiona

No dia 14 do mês passado, Samara Felippo usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para sua mãe, dona Lea Felippo, que completou 79 anos de vida. A atriz compartilhou várias fotos da aniversariante, incluindo algumas de quando ela era mais jovem, e contou que sua mãe ganhou de presente "uma coluna nova". Ela chegou a fazer um desabafo recentemente sobre o problema de saúde da mãe.

"Ela ganhou de presente uma coluna "nova" aos 79. Pois é, a vida tem dessas coisas. Hoje é dia da minha "senhoura". Minha rede e apoio nos momentos mais difíceis da minha vida. Ela sabe bem!!! Uma das mulheres mais lindas que já conheci, que casou com o vestido mais lindo e original que já vi. É a vó mais babona que conheço. Mesmo dormindo com a criança no colo quando você pede pra olhar kkk", brincou. Veja o post completo!