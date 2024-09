Samara Felippo faz forte desabafo sobre maternidade: 'É pesada'

Mãe de duas meninas, a atriz Samara Felippo abriu o coração ao falar sobre pontos positivos e negativos da maternidade

A atriz Samara Felippo abriu o coração e falou abertamente sobre sua experiência na maternidade. Mãe de Alicia, de 15 anos, e Lara, de 11, frutos de seu antigo casamento com o jogador de basquete Leandrinho Barbosa, a artista comentou sobre o peso da responsabilidade na criação das herdeiras.

Sincera, Samara já abordou o assunto inúmeras vezes ao compartilhar desabafos como mãe solo. Em entrevista ao site 'Universa UOL', a atriz revelou que recebe diariamente diversos relatos de mulheres que também vivem uma realidade semelhante a sua.

"Falar sobre pautas que ainda são muito tabus, sobre a maternidade, é muito polêmico, atacado. Então sou um pouco pessimista, porque sei que vivo numa bolha, que eu tento furar. A maternidade é pesada, porque sou sobrecarregada. Preciso falar sobre isso, até pra libertar muitas outras mulheres, para nos sentirmos um pouco menos mães de merda, que é o que a gente se sente, né?", declarou Samara Felippo.

++ Samara Felippo homenageia o namorado em data especial: 'Amo e não é pouco'

Em seguida, a artista recordou uma fala antiga que gerou polêmica na época em que foi dita por ela. Na ocasião, Samara disse que gostava das filhas, mas não da maternidade. A atriz, inclusive, garantiu não se arrepender do comentário.

"Vou falar quantas vezes tiver que falar: a gente até gosta da maternidade, nossos filhos são deliciosos, só que ela é difícil, é pesada, porque você tá sozinha nessa, a sociedade implicou a responsabilidade toda para mulher? Um pai sair fora é completamente natural, entendeu?", desabafou a atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Samara Felippo (@sfelippo)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Samara Felippo (@sfelippo)

Samara Felippo dá indireta sobre pais ausentes

Em agosto deste ano, no Dia dos Pais, Samara Felippo usou os stories para ironizar a data. A artista é mãe de Alicia e Lara, e já declarou que lida com a maternidade de forma solo em decorrência da falta do pai das meninas, o jogador Leandrinho, na rotina das meninas, já que o atleta vive nos Estados Unidos.

Além da alfinetada, a atriz também refletiu sobre a necessidade de homens engajados totalmente na função paterna. "Dia dos Pais, né? Sei lá o que escrever! Melhor eu lavar a minha louça... Ah, eu tenho máquina de lava-louças... Vou fazer um ovo", disparou a artista na publicação.