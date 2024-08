Samara Felippo dá indireta sobre pais ausentes: 'Não sei o que escrever'

Mãe de Alícia e Lara, com o jogador Leandrinho, a quem já direcionou críticas pela ausência, Samara Felippo alfinetou pais ausentes

No Dia dos Pais, Samara Felippo usou os stories para ironizar a data, neste domingo (11). A artista é mãe de Alícia e Lara, e já declarou que lida com a maternidade de forma solo em decorrência da falta do pai das meninas, o jogador Leandrinho, na rotina das meninas, já que o atleta vive nos Estados Unidos. Além da alfinetada, a atriz também refletiu sobre a necessidade de homens engajados totalmente na função paterna.

"Dia dos Pais, né? Sei lá o que escrever! Melhor eu lavar a minha louça... Ah, eu tenho máquina de lava-louças... Vou fazer um ovo", disparou a artista na publicação.

Samara ainda fez mais duas publicações nas redes. Na primeira, ela ironizava um dado da Folha de São Paulo, em que o jornal apontava o aumento de crianças registradas em cartório sem o nome do pai: "Feliz Dia dos Pais, escreveu ela.

Na segunda delas, Samara exaltou um vídeo do influenciadora Rafael da Sanko Family, onde o rapaz refletia sobre os cuidados com a família sendo pai e apontava a necessidade e exercer a obrigação paterna: "Esse relatos me dão um quentinho no coração! Feliz dia para esse tipo de pai", elogiou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SANKOFAMILY (@sankofamilly)

Samara Felippo desabafa sobre maternidade solo

No ano de 2022, a artista se abriu sobre a maternidade solo em entrevista ao IG Gente. Na ocasião a artista se lembrou do casamento com o ex-marido, Leandrinho, que acabou no mesmo ano do nascimento da filha caçula, Lara.

Em decorrência da distância entre as filhas e o pai, que vive nos Estados Unidos como jogador de basquete, a artista falou sobre as dificuldades enfrentadas por ela na questão emocional e física:

"A partir do momento em que a mulher tem quase 90% da responsabilidade emocional e física da rotina, do dia a dia, dessas crianças, mesmo que ela seja casada e more com o companheiro, ela é muito solo. Eu me separei, mas ele mora fora, então sou mãe solo e ele não tem como estar aqui", disparou ela.