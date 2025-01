Saiba quem é a atriz que atropelou turistas brasileiros em Buenos Aires

Motorista do carro que atropelou dois turistas brasileiros em Buenos Aires é uma atriz e empresária argentina. Saiba mais

Um acidente de carro com brasileiros em Buenos Aires, na Argentina, aconteceu na quarta-feira, 1º, e teve repercussão internacional. Isso porque a motorista do carro que atropelou os brasileiros é uma atriz famosa na Argentina.

O acidente aconteceu em Recoleta, Buenos Aires, quando um carro atropelou dois turistas brasileiros e causou a morte de um homem de 60 anos e deixou uma mulher de 50 anos em estado grave. A mulher teve fraturas, traumatismo craniano e torácico e hemorragia. O casal estava esperando o semáforo abrir para atravessar a rua quando foi atingido pelo carro que subiu na calçada.

A motorista do carro era a atriz e empresária argentina Patricia Scheuer, informou o jornal La Nación. Ela não estava alcoolizada e estava sozinha no carro. Porém, a polícia ainda não divulgou o motivo para ela ter perdido o controle do carro. Ela está detida e a polícia abriu um processo por homicídio e lesão.

Quem é Patrícia Scheuer?

Patrícia Scheuer é atriz e empresária do ramo gastronômico. Ela ficou nacionalmente conhecida por atuar em comerciais de TV e novelas na Argentina. Scheuer ficou nacionalmente conhecida por causa do comercial de uma secadora de roupas com o jingle ‘poderoso el chiquitín’. Ela estudou teatro e também cursou Direito na faculdade.

Ela parou de atuar há alguns anos e se dedica exclusivamente aos seus restaurantes famosos e bares. Ela teve dois filhos.

