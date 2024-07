Saiba qual foi a reação do ex-BBB Davi ao ser questionado sobre foto falsa

Tamires Assis revela qual foi a reação do ex-BBB Davi Brito quando ela perguntou sobre a foto falsa do termômetro nas redes sociais

O ex-BBB Davi Brito voltou a ser assunto na internet nesta semana depois que os fãs perceberam que ele usou uma foto falsa nas redes sociais. Tudo aconteceu quando ele contou que estava com febre após fazer uma grande tatuagem e precisava cancelar seu encontro com Tamires Assis, musa do Boi Garantido, que ele conheceu no Festival de Parintins. Então, o rapaz mostrou uma foto de um termômetro e os fãs perceberam que ele pegou a imagem da internet.

Agora, Tamires Assis contou ao colunista Leo Dias que confrontou Davi sobre a foto falsa. Ela estava indo para a Bahia para encontrá-lo e foi avisada sobre o cancelamento quando já estava no aeroporto. Ao ver a história da foto falsa, ela perguntou para ele sobre o motivo da imagem e ele chegou a gravar um áudio com sua resposta.

Porém, Davi apagou o áudio antes que ela pudesse ouvi-lo. Além disso, Tamires disse que Davi afirmou que está de “saco cheio” da internet, mas ele não deu mais detalhes sobre a foto.

Tamires também contou que não teve intimidade com Davi quando se conheceram, já que apenas deram “selinhos”. “Não tem o que terminar, nunca houve uma relação. Não houve nem beijo na boca e nem relação sexual, o máximo que rolou foi aquele selinho que saiu na imprensa”, contou.

Irmão de Davi defende o ex-BBB

Irmã do ex-BBB Davi Brito, Raquel Brito se pronunciou sobre as últimas notícias envolvendo o seu irmão. Ele foi alvo de críticas ao dizer que estava com febre e mostrar uma foto de um termômetro que está na internet, demonstrando que a foto não foi tirada por ele. Com isso, a irmã dele defendeu o rapaz ao pedir para que ele fique em paz.

"Ele não pode nem respirar mais. Eu já informei isso a ele hoje… Ele não pode respirar, ele não pode beber, ele não pode sair, não pode jantar, não pode ir na praia, não pode nada… Tudo a mídia tá em cima dele. Eu disse a ele. É um contexto muito grande. Eu falei: Se você tivesse a noção de que perdeu a liberdade…”, disse ela.

E completou: "Parem com isso. Isso aí mata. Vocês suporem alguma coisa e saírem postando. Todo mundo em cima de uma narrativa só, de um contexto só. Eu postei isso para tranquilizar o coração de vocês”.

Então, Raquel desabafou que também se sente pressionada. "Eu prometi para mim mesma que não queria mais entrar no assunto, eu estou atrás de objetivos e tenho planos. O quanto que sou cobrada, vocês não têm noção. Eu tenho o direito de viver, de fazer as coisas. De estar na rua e receber uma ligação… Ficar ligando e ligando. Na mente de vocês eu resolvo tudo… Deixa o menino respirar um pouco também. Falei com ele: vai descansar, se recupere, toma um chá de camomila”, afirmou.