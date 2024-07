Saiba por que João Guilherme não foi à festa de Leonardo

Leonardo comemorou a chegada dos seus 61 anos com uma super festa na Fazenda Talismã e a ausência de João Guilherme chamou a atenção

Nesta quinta-feira, 25, Leonardo completa 61 anos de vida e o cantor celebrou a data especial com uma super festa na Fazenda Talismã. O evento foi temático de Arraiá e contou com muita música, brincadeiras e comidas típicas.

O sertanejo estava rodeado pela família e pelos amigos, porém a ausência de João Guilherme na festa chamou a atenção. A equipe do artista se pronunciou e afirmou que ele não esteve presente por conta de compromissos de trabalho.

"Ele não pôde comparecer por conta de agenda de trabalhos e compromissos. Ele está atualmente em pré-lançamento de uma série para a Netflix, fazendo um filme para o cinema (que é protagonista e produtor executivo), outro filme para streaming e mais uma série", disse a equipe de João Guilherme para a Quem.

Jéssica Beatriz também não esteve presente

O aniversário de Leonardo foi comemorado na última quarta-feira, 24, e alguns familiares como Poliana Rocha e Virginia Fonseca já se encontram na Fazenda Talismã para celebrar a chegada dos 61 anos do cantor. Fora do Brasil, a filha do cantor, Jéssica Beatriz, então foi questionada sobre marcar presença no evento.

Após receber inúmeras perguntas sobre ir ou não à festa do sertanejo, a influenciadora se explicou em sua rede social e esclareceu que só está se pronunciando em respeito aos seus fãs de verdade. Jéssica Beatriz então contou que recebeu ataques por isso e se defendeu.

“Recebi outros comentários extremamente desnecessários e grosseiros sobre o fato de eu não estar lá. Eu precisava esclarecer alguma coisa aqui? Não. Não mesmo. Fiz isso pelos seguidores que são carinhosos e pediram por uma explicação de maneira educada, porém existem aqueles seguidores que são mal educados e acham que podem falar o que pensam”, falou sobre estar na Espanha.



“Então se você é uma dessas pessoas que está achando ruim eu nao ter ido, que pena. Eu nao posso e não vou fazer nada... Talvez vou estar bloqueando alguns inconvenientes Enfim, é isso”, declarou ela.