Saiba o que aconteceu com o sequestrador de Patricia Abravanel e Silvio Santos

Em 2001, Silvio Santos foi feito refém e Patricia Abravanel foi sequestrada em SP; Relembre o caso e saiba o que houve com o sequestrador

Em agosto de 2001, Silvio Santos e Patricia Abravanel enfrentaram momentos desesperadores. Fernando Dutra Pinto sequestrou Patricia no dia 21 daquele mês e a manteve em cativeiro por sete dias. Após a libertação de Patrícia, Fernando fugiu, mas voltou a invadir a casa de Silvio Santos no dia 30 de agosto de 2001, onde manteve o apresentador refém durante cerca de sete horas. Relembre o caso e saiba o que aconteceu com o sequestrador depois dos acontecimentos.

Patrícia Abravanel foi liberada uma semana após seu sequestro, na madrugada do dia 28, após o pai pagar um resgate de R$ 500 mil. No mesmo dia, dois sequestradores foram capturados: Marcelo Batista Santos e Esdras Dutra Pinto. O irmão de Esdras, Fernando Dutra Pinto, fugiu com o dinheiro do resgate junto com a namorada. Depois de ser localizado em um hotel em Alphaville, Fernando matou dois policiais e conseguiu escapar novamente.

No dia 30 de agosto, Fernando invadiu novamente a mansão de Silvio Santos e fez o apresentador refém. Durante quase oito horas, ele manteve o comunicador sob sua custódia, exigindo um helicóptero para a fuga e recusando qualquer negociação com a polícia.

O sequestrador passou a noite em um terreno próximo à casa de Silvio. Em depoimento, ele relatou que procurou o apresentador em busca de ajuda, temendo que a polícia o matasse. Mais tarde, ele libertou Íris Abravanel, suas filhas e as funcionárias da casa.

O criminoso aceitou se render após a chegada do então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que garantiu sua integridade física.

Quatro meses depois, Fernando faleceu em uma penitenciária de São Paulo, vítima de uma parada cardiorrespiratória causada por uma pneumonia bacteriana.

Importante ressaltar que, conforme o relatório da ONG Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos, Fernando foi vítima de tortura e negligência médica. Ele teria sido agredido por agentes penitenciários, resultando em uma lesão no ombro, além de sofrer outras agressões e ser submetido a banhos de água fria.

Confira pronunciamentos de Patricia Abravenel e Silvio Santos após resgate da apresentadora:

Este é um vídeo de Patrícia Abravanel contando sobre como foi sequestrada. Por agir com "naturalidade", muitas pessoas até nos dias de hoje, acreditam que o sequestro tenha sido uma farsa. pic.twitter.com/vUDQUQLsvR — Crimes Reais (@CrimesReais) February 6, 2024

SILVIO SANTOS logo depois do sequestro da Patrícia Abravanel :

Eu queria era que os seqüestradores ficassem mais com ela

Hahahahahahhahahahahshshshpic.twitter.com/IfpKuIwOsP — Fillipe Conegundes 🌅 (@Fconegundes) August 17, 2024

