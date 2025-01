Saiba como está a atriz Cristina Galvão, 35 anos após Tieta

A atriz Cristina Galvão, de 59 anos, interpretou a personagem Filomena, a Filó, na novela Tieta, que está sendo exibida no Vale a Pena Ver de Novo

A novela Tieta estreou no começo de dezembro no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo, com personagens e atores que reviveram na memória do público brasileiro. A atriz Cristina Galvão, de 59 anos, interpretou a personagem Filomena, a Filó, na trama, lançada em 1989. A personagem é a "secretária" do Coronel Artur da Tapitanga (Ary Fontoura) e cuida das "rolinhas", meninas que o prefeito de Santana do Agreste mantém na fazenda.

Na história, Filó se torna conselheira de Imaculada (Luciana Braga). No final, a empregada salva o Coronel Artur da Tapitanga de ser preso e exige que ele se case com ela. Assim, ela passa a mandar na fazenda e contrata vários rapazes para serem seus “rolinhos”.

Como está Cristina hoje?

Nascida na capital paulista, Cristina Galvão começou a carreira no teatro nos anos 1970. Na TV, atuou na novela João Brasileiro, o Bom Baiano (1978), da Tupi. Nos anos 1980, participou de alguns episódios do Caso Verdade, na Globo, e seguiu em novelas da emissora.

No currículo, a atriz compô o elenco de Partido Alto (1984), Roque Santeiro (1985), O Outro (1987), Vale Tudo (1988), Tieta (1989), O Dono do Mundo (1991), A Indomada (1997), Porto dos Milagres (2001), Senhora do Destino (2004), Paraíso Tropical (2007) e Duas Caras (2007).

Um dos papéis mais lembrados é o da presidiária Jandira, que se torna aliada da vilã Norma (Gloria Pires) em Insensato Coração (2011). Logo após, Cristina ainda participou de Babilônia (2015) e Totalmente Demais (2016), que marcou sua última aparição na TV.

No teatro, Cristina Galvão também se dedicou como diretora e produtora de espetáculos. Atualmente Cris vive longe dos holofotes. Não há informações sobre atividades recentes da artista.

Confira como Cristina Galvão está hoje:

