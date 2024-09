Sabrina Sato revela que já passou perrengue por causa da moda. Entenda!

Sabrina Sato, que está aproveitando a semana de moda em Paris, contou que já passou por um baita perrengue devido a um look de mais de 40kg

Atualmente, Sabrina Sato está em Paris, na França, para prestigiar a semana de moda da capital francesa. A apresentadora sempre arrasa nas escolhas do look e adora modelitos mais ousados e exttravagantes.

Porém, isso às vezes faz com que ela enfrente alguns perrengues. "Um perrengue fashionista que sempre acontece comigo é que eu sempre coloco roupas difíceis de tirar para ir ao toalete. Eu já vesti um look que pesava mais de 50 quilos, então, às vezes passo a festa inteira bebendo e não posso ir ao banheiro para fazer xixi porque o vestido é muito pesado. Olha que maravilha", disse ela, aos risos, em entrevista para a Quem.

Além disso, a famosa comentou sobre o estilo de sua filha Zoe, de cinco anos, fruto de seu relacionamento com Duda Nagle. "A Zoe já ama a moda, é impressionante, mas ela gosta de conforto. Então, ela jamais passaria e jamais passará pelas coisas que passo, de fantasia pesada, que machuca e é desconfortável. Ela gosta do max de tamanho. Ela pega, por exemplo, o uniforme da escola, que era para ela usar o uniforme tamanho 6, que ela tem cinco aninhos, mas acaba usando o uniforme tamanho 10, que ela gosta de tudo oversize", explicou.

Por fim, Sabrina explicou que o mais importante para ela é que a filha se divirta. "A lição de moda que deixo para a Zoe é para ela se divertir, para ela ser livre, para ela usar o que ela tiver vontade de usar, para ela criar a personalidade dela através da moda, sabe? Acho que o mais importante é ela se divertir com a moda, assim como a mamãe dela se diverte".

Declaração

Em suas redes sociais, Sabrina Sato sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 31 milhões de seguidores. Nesta sexta-feira, 27, a apresentadora aproveitou para fazer uma homenagem de aniversário para sua irmã Karina Sato.

Em sua conta no Instagram, a famosa publicou um carrossel de fotos em que aparece ao lado da irmã. Em algumas imagens, elas surgem ao lado de Zoe, de cinco anos, filha de Sabrina e Duda Nagle. Sabrina também resgatou algumas fotos antigas em que aparece ainda criança ao lado de Karina.

"Hoje é aniversário da minha irmã que é também minha heroína e eu não me canso de falar do tamanho do meu amor, admiração e gratidão que sinto. E quando eu falo que não seria nada sem ela é porque é a pura verdade. Karina Sato é inacreditável como ser humano, mãe, profissional. Agradeço a Deus todos os dias por ter meu anjo da guarda em forma de gente e em forma de irmã. Quando penso nela me emociono com sua bondade, amor e sua força... Viva Karina e sua generosidade. Obrigada minha irmã por me ensinar a caminhar com tanta fé e coragem. Estou aqui sempre para você, Fefe, Manu e Felipão. Você é minha inspiração. Te amo eternamente", escreveu Sabrina na legenda da publicação.