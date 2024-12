Sabrina Sato reage após Nicolas Prattes postar foto indiscreta

Nicolas Prattes compartilha foto após jogo de futebol e os fãs olham para local indiscreto da imagem. Inclusive, Sabrina Sato reagiu!

O ator Nicolas Prattes deu o que falar nas redes sociais ao compartilhar uma foto nas redes sociais. Isso porque os fãs perceberam um detalhe ‘indiscreto' na imagem e a foto viralizou. Tanto que até a namorada dele, a apresentadora Sabrina Sato, reagiu nos comentários com muito bom-humor. Entenda:

Tudo começou quando o artista participou do Jogo das Estrelas no último final de semana. Depois da partida, ele posou para uma foto sentado ao lado do campo de futebol e um detalhe chamou a atenção dos internautas: o volume no short dele.

Com isso, os internautas foram à loucura e deixaram vários comentários sobre o detalhe íntimo de Prattes. Um dos seguidores comentou: “Com esses ovos, a Sabrina faz um bom omelete”. Então, ela viu o comentário e respondeu na lata: “Eu amo omelete”, brincou ela.

Sabrina e Nicolas estão juntos há quase um ano. Eles assumiram o romance depois do carnaval de 2024 e não se desgrudaram mais. Recentemente, eles chegaram a engravidar, mas ela perdeu o bebê de forma espontânea.

Ensaio para o carnaval

A apresentadora Sabrina Sato já está em clima de carnaval em plena época de Natal. No dia 20 de dezembro, a estrela se jogou no samba ao participar do ensaio de carnaval na quadra da escola de samba Gaviões da Fiel em São Paulo.

A morena apareceu no evento com uma fantasia inspirada na Mamãe Noel, mas com um toque de ousadia. Ela surgiu com o modelito todo vermelho e branco com direito a adereço de cabeça para imitar um gorro e muitas plumas. Além disso, ela deixou parte das pernas à mostra ao usar shorts curtinho e bota de cano alto.

Vale lembrar que a estrela é rainha de bateria da agremiação e está confirmada no carnaval de 2025.

