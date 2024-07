Sabrina Sato lamenta morte de carnavalesca Rosa Magalhães: 'Eternizar'

Rainha de Bateria de Vila Isabel, a apresentadora Sabrina Sato se despediu da carnavalesca Rosa Magalhães com uma bela homenagem

A apresentadora Sabrina Sato usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 26, para compartilhar uma homenagem à grande Rosa Magalhães. Carnavalesca com mais títulos no Sambódromo do Rio de Janeiro, a veterana faleceu aos 77 anos na noite de quinta-feira, 25.

Em seus stories no Instagram, Sabrina, uma das figuras mais marcantes em desfiles de carnavais e Rainha de Bateria de Vila Isabel, publicou uma foto antiga ao lado de Rosa e se despediu da amiga. De acordo com informações do site G1, ela faleceu após um infarto.

"Para sempre Rosa Magalhães... Obrigada por eternizar momentos únicos no nosso Carnaval com sua arte tão brasileira, tão nossa", iniciou a famosa na legenda. "Você abriu caminhos e deixou tudo mais colorido. A nossa Unidos de Vila Isabel agradece com carinho. Descanse em paz, rainha", completou.

Com mais de 50 anos de carreira, Rosa Magalhães iniciou em 1970 como assistente na Salgueiro. Em 1982, ganhou o primeiro título como carnavalesca à frente da Império Serrano.

Mas foi na Imperatriz Leopoldinense que fez história. Ela venceu cinco títulos nos carnavais de 1994, 1995, 1999, 2000 e 2001. O último foi em 2013, na Unidos de Vila Isabel. Em 2023, na Paraíso do Tuiuti, realizou seu último trabalho, e conquistou o oitavo lugar.

Sabrina Sato se despede de Rosa Magalhães - Reprodução / Instagram

Despedida à Rosa Magalhães

Além do Carnaval, Rosa ganhou um prêmio Emmy na categoria figurino pelo trabalho na abertura dos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro. Em 2016, trabalhou na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio.

Além disso, atuou como cenógrafa de novelas e séries da TV Globo. Nas redes sociais, fãs, famosos e escolas de samba lamentaram a perda.

"O samba se despede de uma de suas maiores artistas. É com imenso pesar que a Grande Rio se despede da carnavalesca Rosa Magalhães. Seu legado é marca fincada na história do nosso Carnaval. Descanse em paz, eterna professora", escreveu a Acadêmicos do Grande Rio; confira as homenagens!