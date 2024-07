Maior campeã do Sambódromo, carnavalesca Rosa Magalhães morre aos 77 anos

Carnavalesca com mais títulos no Sambódromo do Rio de Janeiro, Rosa Magalhães morreu na noite desta quinta-feira, 25, aos 77 anos

Carnavalesca com mais títulos no Sambódromo do Rio de Janeiro, Rosa Magalhães morreu na noite desta quinta-feira, 25, aos 77 anos. De acordo com informações do portal G1, ELA foi vítima de um infarto.

Com mais de 50 anos de carreira, ela é a maior vencedora do Sambódromo. Sua carreira começou em 1970, como assistente, na Salgueiro. Em 1982, ganhou o primeiro título como carnavalesca a frente da Império Serrano.

Mas foi na Imperatriz Leopoldinense que fez história. Ela venceu cinco títulos nos carnavais de 1994, 1995, 1999, 2000 e 2001. O último foi em 2013, na Unidos de Vila Isabel. Em 2023, na Paraíso do Tuiuti, realizou seu último trabalho, e conquistou o oitavo lugar.

Além do Carnaval, Rosa ganhou um prêmio Emmy na categoria figurino pelo trabalho na abertura dos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro. Em 2016, trabalhou na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio.

Além disso, atuou como cenógrafa de novelas e séries da TV Globo. Nas redes sociais, fãs, famosos e escolas de samba lamentaram a perda.

"O samba se despede de uma de suas maiores artistas. É com imenso pesar que a Grande Rio se despede da carnavalesca Rosa Magalhães. Seu legado é marca fincada na história do nosso o Carnaval. Descanse em paz, eterna professora", escreveu a Acadêmicos do Grande Rio.

"Não existe preto e branco quando o seu mundo era cheio de cor. Quem perde as cores hoje somos nós. O Paraíso do Tuiuti, em nome do presidente Renato Thor e toda a diretoria, vem expressar o mais profundo pesar pelo falecimento da professora Rosa Magalhães. Em momentos como este, faltam palavras em expressar o tamanho de sua grandiosidade. Para nós, só nos resta agradecer: Obrigado por muito!", escreveu o Paraíso do Tuiuti.

O samba se despede de uma de suas maiores artistas. É com imenso pesar que a Grande Rio se despede da carnavalesca Rosa Magalhães.



O sentimento instantâneo que surge no peito de cada sambista neste momento é de saudade.



