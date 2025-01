Sabrina Sato surge radiante em fotos de viagem com Nicolas Prattes e Zoe

Recém-casada, a apresentadora Sabrina Sato curte viagem com o marido, Nicolas Prattes, e a filha, Zoe, para a praia e mostra fotos inéditas

A apresentadora Sabrina Sato está de férias em clima de lua de mel com o marido, Nicolas Prattes, e a filha, Zoe. Os três foram curtir os dias de descanso em uma para paradisíaca e a estrela compartilhou algumas fotos nas redes sociais.

Nas imagens, Sabrina apareceu com um sorrisão no rosto ao aproveitar momentos de qualidade com sua família. Além disso, ela registrou a parceria entre o marido e a filha. Ela mostrou que Nicolas tem uma relação incrível com a enteada.

Vale lembrar que a apresentadora e o ator se casaram na semana passada em uma cerimônia religiosa no interior de São Paulo. Eles fizeram o casamento de forma discreta, mas contaram com a presença de vários amigos famosos e familiares.

Sabrina Sato curte viagem com Nicolas Prattes e Zoe

As fotos oficiais do casamento de Sabrina e Nicolas

Poucos dias depois do casamento, Sabrina Sato abriu um álbum com as fotos oficiais de sua união com Nicolas Prattes. A maioria das imagens são em preto e branco, mas Sabrina também mostrou uma imagem com cores em que ela surgiu muito sorridente. A famosa ainda optou por deixar a publicação sem legenda e recebeu muitos votos de felicidades de seus fãs nos comentários.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

O vestido de noiva de Sabrina Sato

A apresentadora Sabrina Sato atraiu todos os olhares com seu vestido de noiva deslumbrante. Ela escolheu um vestido com silhueta volumosa, com ares de anos 1980, assinado peplo estilista Giambattista Valli Paris. O modelo, inspirado no casamento da princesa Daiana, inclui outras referências vomo tafetá, corset, drapeados, mangas dramáticas e laços.

A noiva usou uma maquiagem discreta, baseada em tons de nude e suas nuances foi escolhida para equilibrar o look dramático. Além disso, ela também usou luvas brancas, maxibrincos e um buquê de flores brancas em cascata.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KRISNA (@krisna)

